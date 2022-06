Terelu Campos confiesa su nueva relación después de asumir que la han pillado

Terelu Campos lleva muchos años dando la cara, pero nunca se había sentido tan incómoda delante de un conflicto. Sus compañeros de Sálvame están empeñados en alimentar una nueva guerra familiar y ella no está dispuesta a pasar por lo mismo. Hace unos meses sufrió mucho porque su hermana Carmen atacó a su hija Alejandra Rubio y ya ha aprendido la lección.

Terelu Campos ha explicado cómo es su nueva relación con la prensa en el blog que escribe en Lecturas, titulado Lo que nunca conté. Ha asumido que los fotógrafos tendrán material de la última escapada que ha hecho con sus amigas y no quiere esconderse. También ha aprovechado su presencia en Viva la Vida para desmentir los rumores, pues ha llegado la hora de la verdad.

Terelu ha explicado en el programa de Emma García que no tiene nada que reprocharle a Carmen, todo lo contrario. Su hermana se ha hecho cargo de la carrera de María Teresa Campos y ella está tremendamente agradecida porque alguien tiene que hacerlo. La presentadora ya tiene cierta edad y no tiene ánimo de tomar ciertas decisiones profesionales.

Terelu quiere proteger a su madre, por eso no va a entrar en el juego de Sálvame y no va a arremeter contra Carmen. Dicen que la colaboradora ha hablado mal de ella y que ha vuelto a dañar a Alejandra, pero Campos no hace caso a los rumores. “La mejor persona que puede llevar las cosas de mi madre es mi hermana, yo no tengo esa capacidad”, ha explicado recientemente.

La madre de Alejandra también ha aclarado que ya no le tiene miedo a los reporteros, así que le da igual que le pregunten por un tema comprometido. Tampoco teme que le hagan fotografías comprometidas, por eso ha disfrutado tanto de su último viaje. Esa son las normas de su nueva relación con los medios y está encantada de haber cambiado de actitud.

Terelu Campos ha contado la verdad

Terelu ha estado fuera de Madrid disfrutando de sus amigas, un grupo de chicas que lleva más de 20 años a su lado. Hay quien acusa a la hija de María Teresa de ser altiva, pero todo son ataques que no se ajustan a la realidad. Es una persona humilde que siempre ha tenido muy presente a su gente, por eso disfruta tanto fuera de la televisión.

La tertuliana de Viva la Vida es consciente de su fama, por eso ha estado gran parte de su vida cuidando su imagen. No quería cometer un error y ensuciar la reputación de su madre, pero ahora ya no tiene esa presión y toma otras decisiones. María Teresa Campos está apartada de los medios, así que ya no sufre por determinados comentarios de los periodistas.

Terelu ha cambiado de pensamiento y ya no le tiene miedo a los profesionales intrépidos, de ahí que haya disfrutado tanto de su viaje. “Al principio tenía cierta presión por sí me pillaba la prensa, no os lo voy a ocultar. No dejo de mirar por si veo el objetivo de algún paparazzi, pero lo cierto es que no veo tres en un burro”, ha escrito en Lo que nunca conté.

Terelu Campos sabe que todo saldrá bien

Terelu ha defendido a Borrego en Viva la Vida y ha asegurado que es la persona que más puede ayudar a María Teresa. Todo ha empezado con una entrevista que la presentadora le ha dado a Kiko Hernández, gran enemigo de Alejandra Rubio. La joven considera que el negocio era evitable, pero su familia tiene otro punto de vista.

La colaboradora de Emma García está convencida de que la carrera de María Teresa Campos no necesita ningún impulso. Sin embargo, sí es necesario que alguien controle los tiempos para que todo siga en orden y esa persona es su hermana Carmen. Entre ellas no hay ningún problema, lo hubo en el pasado, pero no se volverá a repetir.

La madre de Alejandra sabe que le han pillado: son muchos los que han descubierto su estrategia. Está manteniendo un discurso muy amable para no generar un nuevo conflicto.