Terelu Campos admite la discusión, pero aclara que siguen siendo novios

Terelu Campos ha vuelto a dar la cara por una de las personas más importantes de su vida. La periodista no ha tenido ningún problema en asegurar que, a pesar de la discusión, la pareja sigue junta y más feliz que nunca.

Desde que desapareció Viva la vida, los colaboradores de este programa no han parado de buscar su sitio dentro de Telecinco. Y, aunque muchos de ellos rechazaron en su momento colaborar en otros formatos de la cadena, han encontrado en Sálvame su salvavidas.

El primero en acudir a este espacio de la Fábrica de la tele ha sido José Antonio Avilés. El compañero de Terelu Campos ha optado por dejar atrás sus diferencias con los tertulianos de este programa y ha aceptado formar parte del equipo.

Otra de las personas que no ha podido resistirse a la tentación ha sido la propia Alejandra Rubio. Y es que, después de su esperaba entrevista en el Deluxe, la influencer se ha convertido en uno de los rostros más importantes de Sálvame, y no precisamente por su trabajo dentro del programa.

Hace unos días, la hija de Terelu Campos se convirtió en la protagonista del día al salir a la luz la fuerte discusión que mantuvo con su pareja en plena calle y durante la celebración del cumpleaños de su madre.

Ahora, la presentadora de televisión ha querido aclarar públicamente qué es lo que verdaderamente pasó entre la influencer y su chico.

Terelu Campos admite lo que sucedió

A Terelu Campos no le ha quedado otra opción que salir públicamente a defender a su hija después de las últimas imágenes que han salido a la luz.

El pasado miércoles 7 de septiembre, la periodista saltó por los aires después de que su propio programa volviera a emitir las imágenes de Alejandra y su chico discutiendo en la calle.

Y es que, a pesar de saber perfectamente el precio que se tiene que pagar para formar parte de la familia de Mediaset España, a Terelu Campos no le ha hecho mucha gracia el trato que el programa le está dando a su hija.

La presentadora del formato aseguró que no tiene ni idea de los motivos que provocaron esta discusión, pero que, aunque los supiera, no los contaría. "Ahí dentro no sucedió nada que yo viese. Desde el primer momento yo sabía que Carlos se iba antes, se levanta a las seis menos cuarto de la mañana y es lógico".

A continuación, Terelu Campos hizo público el consejo que compartió con la pareja. "Después de verlo en televisión, lo único que les dije que esto es un error de primero de primaria".

"Siendo mi cumpleaños, ¿os pensáis que la prensa se ha ido y no se ha escondido? Si teníais algo que deciros ahí había un baño dentro y no les hubiera visto nadie".

Además, aprovechó la ocasión para aclarar que su relación con su yerno es inmejorable. "Estuve con ellos el viernes, el sábado, el domingo vinieron a cenar... O sea que fíjate".

"La conversación no sé de qué va y prefiero no saberlo porque así no se me escapa nada. Ellos estaban absolutamente normal al día siguiente, no sé qué ocurrió".

"Son discusiones que todas las parejas tenemos, el error es que si tú eres una persona pública no te puedes permitir tener ni esa diferencia de conversación en público".

Para finalizar, Terelu Campos quiso mostrar su enfado con el programa tras las críticas que recibió el novio de Alejandra Rubio justo después de que se emitieran estas imágenes.

"El otro día se permitió decir unas cosas de esta persona, que es totalmente anónima... Lo único que ha hecho él es alguna vez posar con ella por ser educado con la prensa".