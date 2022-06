Tania Llasera y el llanto que le hundió después de perder a sus bebés

Tania Llasera fue uno de los rostros con más potencial de Telecinco, pero de un momento a otro desapareció de la pequeña pantalla. Su trayectoria televisiva ha sido brillante, así que tiene un ejército de seguidores a sus espaldas que quieren saberlo todo sobre ella. Por eso ha concedido una entrevista en Lecturas y ha confesado su gran secreto: tuvo dos abortos.

Tania Llasera ha confesado que perder a sus bebés ha sido el bache más duro que ha tenido que superar, pero sabía que rendirse no era una opción. Lloró durante mucho tiempo, aunque siempre tuvo claro que dejar de avanzar sería un error sin retorno. Pidió ayuda y se rodeó de sus seres queridos hasta que aprendió a vivir con el dolor, aunque sigue sin olvidar lo que sucedió.

Tania siempre ha estado ligada a los medios de comunicación y actualmente disfruta de una conexión estupenda con su público de Instagram. Se ha lanzado a vivir una nueva aventura profesional y todo hace pensar que será un éxito, como todo lo que hace. Ha escrito un nuevo libro, titulado Mujer tenía que ser, y está en plena promoción, de ahí que conceda tantas declaraciones.

Tania asegura que el momento más duro de su vida fue perder a sus bebés, lloró sin descanso y ahora quiere compartirlo. Su intención es que las personas que hayan pasado por algo parecido sepan que hay solución, que ningún problema es eterno. Su compromiso con el público ha sido aplaudido por todos los periodistas, no hay nadie que hable mal de ella.

“Lo más complicado ha sido contar mis dos abortos. Perder bebés fue un momento muy triste y me costó mucho, lloré mucho”, ha contado en Lecturas. Nunca había hablado del tema, pero cree que debe reflejarlo en su nuevo libro por si puede aliviar el malestar de algún lector.

Tania Llasera ha abierto su corazón

Tania alcanzó una gran popularidad en televisión gracias al entusiasmo con el que se comunicaba con la audiencia. Sus programas siempre fueron un éxito, pero por motivos que se desconocen sus responsables decidieron apartarla de la parrilla. Lejos de desanimarse, aprovechó para cumplir su sueño: convertirse en una escritora consagrada.

Llasera ya ha publicado varios libros, pero este es el más especial porque reflexiona sobre la pérdida de sus bebés. Reconoce que asimilar lo que había sucedido fue duro, pero garantiza que hay luz al final del túnel y que es posible volver a sonreír. Ha tenido que recordar este episodio y no ha sido fácil, aunque ha merecido la pena porque es un paso que tenía que dar.

“Volver a los infiernos no fue agradable y lo más difícil ha sido arañar tiempo para poder escribirlo con todas las cosas que tenemos”. La presentadora ha hablado en estos términos para visibilizar la “no conciliación”. Ha aprovechado para recalcar que publicar Mujer tenía que ser ha sido un sacrificio, ha escrito el libro de madrugada.

Tania Llasera confiesa qué piensa su marido

Tania ha escrito un libro para las mujeres, pero quería que su marido le diera su opinión, por eso le dejó los primeros capítulos. “Mi chico no lo ha leído por completo, no ha tenido tanto interés, pero le pasé los primeros capítulos y alucinó. Me dijo que no sabía que las mujeres pasábamos por todas esas cosas, así que supongo que se lo leerá”.

Llasera lleva una vida completamente discreta, pero sigue ligada al mundo del espectáculo porque es un rostro muy querido. Después de sus abortos logró ser madre y se esfuerza para no defraudar a los suyos, pero no quiere desaparecer del mapa. Hace grandes esfuerzos para satisfacer sus deseos profesionales sin dar de lado a la familia, es un referente para muchas mujeres.