Tana Rivera y su novio Manuel confirman que la ruptura no tiene solución

Tana Rivera es una de las jóvenes celebridades con más potencial del momento y lo cierto es que ha hecho méritos para ocupar el puesto. Pertenece a una familia influyente, es hija de una aristócrata y de un torero, pero no quiere aprovecharse de sus apellidos. Atiende a la prensa de forma amable, aunque en ningún momento ha hecho negocio con los problemas familiares.

Tana Rivera mantiene una relación con Manuel Vega, un sevillano adinerado que también forma parte de un clan importante. La pareja, con su comportamiento, ha confirmado que la ruptura entre los hermanos Rivera no tiene solución. Francisco y Kiko están en pie de guerra y no habrá nada que pueda calmar la tensión, el conflicto es inevitable.

| Europa Press

Tana siempre atiende de forma educada a todos los periodistas, no tiene problema en responder a las preguntas de los reporteros. Sin embargo, ha marcado unos límites claros: no hablará de nadie de su familia porque sabe que la situación es delicada. Manuel ha adoptado la misma postura, lo que demuestra que Kiko nunca llegará a un acuerdo con Francisco.

Tana tiene mucho cuidado al hablar de su tío Kiko porque sabe que la ruptura entre este y Francisco no tiene arreglo. Cuando un reportero le preguntó sobre el tema ella respondió en un tono amable: “No leo nada y no sé nada”. Al darse cuenta de que había sido demasiado cortante, explicó que sí estaba dispuesta a responder a asuntos relacionados con ella.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“Si me quieres preguntar algo mío yo feliz, pero el resto es que no me entero de nada. Ese tema no, el que quieras mío”, deslizó haciendo alusión a la separación de los Rivera. Según han contado en Sálvame, Francisco ha tocado fondo y no está dispuesto a perdonar a su hermano, cree que ha llegado demasiado lejos.

Tana Rivera y Manuel Vega son la pareja de moda

Tana es uno de los rostros más respetados de la crónica social y ha conseguido que su novio Manuel también lo sea. Llevan juntos el tiempo suficiente como para considerar que la pareja está consolidada, de hecho el joven está integrado en la familia. Él también pertenece a un entorno influyente, su padre es un empresario muy conocido en Sevilla.

| Europa Press

Eugenia Martínez de Irujo está orgullosa de su hija y siempre que puede habla de ella porque sabe que sigue siendo una gran desconocida. La joven tiene cierto reparo a mostrarse al gran público, por eso la prensa sabe muy pocos detalles sobre su vida. La aristócrata ha puesto fin a este desconocimiento haciendo unas declaraciones que dejan poco a la imaginación.

Eugenia asegura que Tana y ella se intercambian ropa, pues disfrutan de una conexión fantástica y ambas aman el mundo de la moda. “Mi hija es menos arriesgada que yo, pero tenemos los mismos gustos y me consulta siempre. Nos cogemos la ropa una a la otra y también compramos cosas que podemos utilizar las dos”, comenta visiblemente orgullosa.

Tana Rivera sabe que hay mucha preocupación

Tana entiende y respeta la postura de su padre, pero también sabe que Kiko está preocupado. El marido de Irene Rosales asegura que no quiere perder a la joven, aunque es posible que termine haciéndolo. La novia de Manuel Vega adora el torero y no consentirá que nadie arremeta contra él.

Manuel ha pasado a formar parte de la crónica social y su comportamiento demuestra que no tiene interés en aprovecharse de su familia política. Se ha ganado la confianza de los Rivera y también el respeto de la prensa. Siempre que le preguntan lo hacen con mucha educación, pues ha dejado claro que no entrará en polémicas que no le corresponden.