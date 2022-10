Tamara Gorro coge fuerza y desvela lo que nunca se ha contado de Sonsoles Ónega

Tamara Gorro ha sorprendido a todos con el anuncio de su vuelta al foco mediático. La influencer confirmaba a través de redes sociales que será una de las colaboradoras de Y ahora Sonsoles. Hace un par de meses Tamara anunció que estaba lidiando con "una enfermedad que se cobraba la vida de millones de personas": la depresión.

Según contó en sus redes sociales, estaba cargando con una depresión y ansiedad mental desde hace más de un año y medio. Tras esto, Tamara Gorro decidió utilizar su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 2 millones de seguidores, como plataforma para darle voz a este problema.

Ahora, todo a punta a que la influencer se encuentra mejor, y está decidida a volver a los platós de televisión. Y lo que más ha sorprendido es que no lo va a hacer en su cadena habitual, sino en Antena 3.

Tamara Gorro, el gran fichaje de Sonsoles Ónega

El nuevo programa de la presentadora lleva levantando una gran expectación desde el minuto uno. Cuando se anunció que la periodista iba a incorporarse a la plantilla de Atresmedia saltaron todas las alarmas. Sobre todo, porque suponía la vuelta de la crónica social a Antena 3, algo que la cadena había abandonado desde DEC en 2011.

| Instagram @tamara_gorro

Y hace tan solo unos días se confirmaba el elenco de colaboradores que vienen dispuestos a pisar muy fuertes. Entre ellos, Tamara Gorro, la influencer será una de las caras visibles del programa de Sonsoles, y no ha tardado en pronunciarse a través de sus redes sociales:

"Ya os lo puedo contar, aunque lo sabe ya todo el mundo, pero bueno, igual hay alguien que no ha visto las redes. Yo he obedecido y me he mantenido callada", confesaba

"Después de muchos años fuera de la televisión regreso a ella, al gran programa Y ahora Sonsoles. Estoy muy emocionada porque es un formato tremendo. Os va a encantar", comentaba en su perfil de Instagram.

Tras confirmarse su fichaje, muchos usuarios en redes sociales han quedado muy sorprendidos. Incluso se han llegado a preguntar sobre la relación que existen entre las dos.

Tamara no ha dudado en pronunciarse al respecto. Mucho se ha hablado sobre cómo es Sonsoles con su equipo y parece que la influencer lo tiene claro:

"Yo nunca había trabajado con ella. Todo lo que dicen de ella, se queda corto. Vaya mujer, qué profesional, qué entregada… bueno, vais a flipar", comentaba a sus seguidores.

La modelo no dudó en alabar el trabajo de Sonsoles, y sobre todo agradecer la confianza que había depositado en ella.

Tamara Gorro vuelve a la televisión tras años alejada

Tamara se encuentra muy ilusionada con su vuelta a la televisión. Ella misma ha confirmado que el programa será de lo más innovador, y que piensa darlo todo:

"El equipo que lo forma está volcadísimo, el formato es brutal. De lunes a viernes de 19.00h a 20.00h todo el mundo ahí, el lunes os espero. Oye por favor, tenéis que verlo. A ver si mi vuelta a televisión va a durar un día. No, no, me tenéis que apoyar".

| Instagram

Y es que este nuevo proyecto le ha llegado en el momento idóneo, donde ya se encuentra con más ánimo para volver a ponerse delante de una cámara:

"Estoy muy emocionada porque en estos momentos que estoy pasando, ya lo sabéis, necesito una inyección de energía, de motivación y de ilusión. El lunes os espero", comentaba.

