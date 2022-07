Tamara Falcó ya no está con Íñigo Onieva porque él ha encontrado algo mejor

Tamara Falcó es una de las influencers más destacadas de nuestro país. La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó siempre deslumbra por donde pasa. Y no es para menos porque es un verdadero referente en el mundo de la moda.

Sus looks siempre destacan por su sencillez y elegancia, por lo que las marcas no dudan en colaborar con ella. Además, una importante plataforma de streaming contactó con ella para que realizara su propio reality show. Así es, nos estamos refiriendo a Netflix.

Y es que, en los últimos años, la ganadora de MasterChef Celebrity se ha convertido, aún más, en un rostro muy conocido. De esta manera, la empresa de entretenimiento quiso que la influencer tuviera su propia serie al estilo como la que tuvo Georgina Rodríguez.

Asimismo, el show, llamado La Marquesa, se estrenará el 4 de agosto. Por lo que quedan muy pocos días para que salga a la luz su lado más íntimo e, incluso, su faceta profesional.

Sin embargo, aunque todo le va a las mil maravillas en su ámbito laboral, lo cierto es que en la vida íntima de Tamara Falcó no evoluciona de la misma manera.

El novio de Tamara Falcó huye del país sin ella

No cabe duda de que el verano de Tamara Falcó e Íñigo Onieva va viento en popa. No es para menos la verdad porque la pareja está disfrutando a lo grande de sus días de descanso antes de volver a la rutina.

Por otro lado, también están pasando el mayor tiempo posible juntos, razón por la que optaron por alejarse del foco mediático, descansando en una preciosa finca en Marbella.

No obstante, tras este parón, cada uno ha decidido poner rumbo por separado. De hecho, Íñigo Onieva ha viajado hasta Turquía sin compañía de su pareja. Y es que el empresario ha querido poner distancia de por medio y ha huido del país con amigos.

Evidentemente, como fiel seguidor de las redes sociales, ha enseñado cómo de bien se lo está pasando en dicho estado. Imágenes de él en un barco lujoso, paseos en motos de agua e, incluso, simplemente tomando el sol, son algunos de los momentos que ha documentado para Instagram.

Desde luego, Tamara Falcó está muy pendiente de lo que está haciendo su chico sin su presencia. Además, el hermano de la actriz Alejandra Onieva es un apasionado de la gastronomía, por lo que también ha querido mostrar los espectaculares platos que ha ido disfrutando.

Eso sí, pese a que está en un lugar perfecto para relajarse y desconectar con la compañía de su círculo íntimo de amigos, no se escapa de tener que trabajar. Asimismo, el novio de Tamara Falcó, subido en el lujoso barco, no deja ni unos instantes sus compromisos laborales.

Y es que, al igual que la marquesa de Griñón, ambos tienen la agenda bastante apretada por la gran cantidad de oportunidades laborales. Por este mismo motivo, seguramente, la influencer no ha podido viajar con su pareja por cuestiones de trabajo.

Lo cierto es que a todo el mundo le sorprendió que no estuviera en Turquía con Íñigo. La razón de ello es que todos los medios y fans de ambos son conscientes de que no se pueden separar ni un segundo el uno del otro.

El estilo de vida ajetreado de Tamara Falcó

Justamente, la hija de Isabel Preysler está completamente centrada en su docuserie, que verá la luz dentro de aproximadamente una semana. Lo cierto es que este proyecto bastante especial para ella provocará que su fama, todavía más, suba como la espuma.

Por lo que, a su vez, también contará con más oportunidades laborales e, incluso, su faceta como influencer se verá beneficiada. Sin embargo, el lado negativo de que se estrene su reality show es tener que lidiar en mayor medida con la prensa.

De la misma manera que la mayoría de personajes públicos, a la marquesa de Griñón no le agrada en absoluto que la acosen a preguntas los medios de comunicación. Además, como no se tratan de cuestiones relacionadas con su vida laboral, no le interesa alimentar, aún más, los rumores sobre su lado personal.

Y es que Tamara Falcó, continuamente, ha tenido que hacer frente a numerosas teorías de deslealtad por parte de su novio. Por esta razón, no se libró de los paparazzis que querían saber su opinión al respecto. No obstante, como ella misma conoce a la perfección, la fama conlleva un precio.