Tamara Falcó desvela por sorpresa el motivo de la ruptura con Íñigo Onieva

Tamara Falcó y su novio Íñigo Onieva confirmaron públicamente su relación a finales de 2020.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Desde entonces su historia de amor ha sido puesta en duda en numerosas ocasiones, tras salir a la luz supuestas infidelidades de él. No obstante, habían conseguido seguir adelante haciendo caso omiso a las informaciones, hasta ahora.

Sí, porque se ha desvelado que la joven y su chico habrían decidido tomar rumbos separados. Al menos, eso es lo que parece que el empresario va contando. Y hay una razón para ello.

Tamara Falcó ve salir a la luz su ruptura sentimental

La hija de Isabel Preysler ha apostado mucho por su relación sentimental, aunque las supuestas deslealtades de él siempre han estado planeando sobre la misma. Es más, tan segura estaba de su pareja que, al parecer, hace unos días le pidió matrimonio a Íñigo y este accedió. Incluso se dijo que su intención era contraer matrimonio en junio de 2023.

Por este motivo, nos ha sorprendido muchísimo que ahora en Socialité se haya dado a conocer que habrían roto. Una fuente fiable para el programa ha contado que ha coincidido con Onieva en un festival que se desarrolla en el desierto de Estados Unidos. Así, ha explicado: “No me reconoció y pude oír que decía a su grupo de amigos que estaba soltero”.

“Me sorprendió bastante porque la última noticia que tenía es que planteaban casarse. Mi sensación fue que había pasado algo. Quizás habían discutido y estaban enfadados”.

A esto ha añadido: “Puede ser que hayan tenido una bronca y en ese momento de rabia, él dijese eso”.

| GTRES

Pero este testigo ha barajado otra posibilidad: “Que él no quisiese que la gente de allí le vinculase con ella y supiese que es conocido en España. Quizás para estar más tranquilo y no sufrir la presión mediática, pero no sé. No sé qué necesidad tenía porque se lo dijo a gente española que sabe perfectamente quién es”.

De esta manera, se ha puesto sobre la supuesta ruptura, sobre la que ninguno de los protagonistas ha querido manifestarse públicamente. Eso sí, cabe la opción de que lo hagan previo pago en una revista del corazón.

Habrá que esperar para salir de dudas.

Tamara Falcó sufre otro revés inesperado

La marquesa de Griñón no solo se encuentra viviendo supuestamente el desamor, también ve tambalearse sus ingresos. Y todo porque ha confesado que va a asistir a un macrocongreso en México con Ignacio Arsuaga, el líder de la organización ultracatólica Hazte Oír. Organización que ha generado controversia en nuestro país por ir en contra del feminismo, de la ley de violencia de género y de la homosexualidad.

| GTRES

José Noblejas, experto en marketing digital, ha desvelado en Socialité la complicada situación de Tamara en este sentido. Ha dicho: “Ella venía de ganar unos 1000 seguidores diarios de media en Instagram y ha caído, ahora solo gana 100 seguidores diariamente. Hoy los ideales políticos son un elemento férreo de discrepancias y pueden provocar que tu comunidad digital entre en decrecimiento, que es lo que le está pasando a ella”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“A esto debemos sumarle que hay una amplia mayoría de marcas que no querrían colaborar con perfiles que se asocien tan estrechamente a ideales políticos. Por ello, el nivel de propuestas económicas que recibiría podría comenzar a descender seriamente. Y esto afectaría a sus métricas, a su nivel de influencia y esto supondría, por tanto, una rebaja considerable de su caché”.