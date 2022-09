Tamara Falcó toma la decisión de su vida tras dejar a Íñigo Onieva

Tamara Falcó es la protagonista absoluta de la actualidad. En otras circunstancias diríamos que ella está encantada de serlo, pero en este caso, quizá hubiese preferido algo más de discreción

Y es que Tamara ha sido noticia toda la semana por lo que ha pasado con el que hasta hace unos días era su novio. Íñigo Onieva y ella hacían público su compromiso y a las pocas horas aparecía un vídeo de él besando a otra mujer.

La tormenta en la casa de Isabel Preysler se desataba provocando un tsunami de proporciones imprevistas. La crisis se saldaba con un ejercicio de comunicación y de relaciones públicas digno de ser ejemplo en la asignatura de comunicación de crisis.

Aparición pública de Tamara en medio de la tormenta, llamada a Sálvame y mensaje claro, contundente y sin rechazar preguntas. Tamara se fortalece públicamente con la crisis y ofrece una imagen sólida que todo el mundo ha aplaudido.

Por contra, Íñigo Onieva no sabe como salir del atolladero en el que se ha metido. Tamara deja claro que ya no hay vuelta atrás y que no habrá boda. No tolera las infidelidades y las mentiras e Íñigo parece ser que anda sobrado de las dos.

Así las cosas y con toda la prensa y la sociedad solidarizada con el dolor de Tamara, la influencer ha hecho las maletas y se marcha fuera del país

Tamara Falcó se va a México

Tamara cogerá este viernes por la mañana un vuelo que la alejará durante un tiempo indeterminado de España. La hija de Isabel Preysler tenía desde hace semanas confirmada su participación en un evento. Se trata del XIV Congreso Mundial de las Familias 2022, que se está celebrando en la Expo Santa Fe de México.

Se trata de un evento que busca fortalecer y homenajear a las familias. Tamara es una de las invitadas de lujo, pues de sobras es conocida su fe en Dios y su implicación en la Iglesia. De hecho, ella misma ha explicado como la está ayudando Dios y la oración a superar este terrible bache emocional en su vida.

El viaje estaba organizado desde hace meses y en un primer momento valoró cancelarlo. Sin embargo, demostrando una buena dosis de profesionalidad, lo ha mantenido en agenda y ha sacado partido de ello.

Le vendrá bien alejarse de los focos unos días y poder vivir con cierta tranquilidad a miles de kilómetros de su ex y de las cámaras.

Tamara regresará a España y pondrá rumbo a su nuevo hogar

Tamara Falcó tenía previsto regresar a España justo después del congreso, pero finalmente ha optado por alargar unos días más su estancia allí. Quiere descansar, reflexionar y pasar un tiempo alejada de nuevo de las preguntas y la toma de decisiones.

Parece que puede viajar en compañía de dos de sus amigas, Casilda y Ana Finat. Ellas son las que han estado con Tamara preparando el viaje, durante las horas previas a su partida.

La vuelta de Tamara no se ha concretado todavía, pero cuando se produzca servirá para que empiece una nueva vida. La intención es no volver ya a casa de su madre, sino al ático que se compró y que quería estrenar junto a Íñigo Onieva en unos meses.

Ya lo tiene todo casi listo, por lo que podrá instalarse allí sin problemas. A su vuelta tendrá también que afrontar la frustración y el dolor que le seguirá produciendo el drama. También puede encontrarse con la reacción de Íñigo, que en algún momento tendrá que hablar o, por lo menos, empezar a hacer una vida también normal.

Según se decía, una entrevista a Onieva, en estos momentos, costaría unos 50.000 euros. Igual pronto le vemos entonando el típico 'no es lo que parece'.