Tamara Falcó tira de Zara: el vestido que le encanta y que cuesta menos 20 euros

Tamara Falcó es todo un referente en el mundo de la moda. La empresaria goza de un gran prestigio en el mundo de las tendencias. Además siempre ha estado involucrada con grandes marcas de lujo para las que ha hecho importantes colaboraciones.

Aunque es habitual ver a Tamara luciendo impresionantes modelitos que no están al alcance de todo el mundo, la hija de Isabel Preysler también sabe desenvolverse dentro de la 'fast-fashion'. En reiteradas ocasiones hemos podido ver a Tamara lucir prendas de marcas que están al alcance del ciudadano de estatus medio.

Tamara Falcó arrasa con su último modelito de Zara

La sombra de clasista es algo que siempre ha perseguido a Tamara Falcó, aunque ella misma ha querido deshacerse de esa etiqueta en muchas ocasiones. Actualmente, Tamara parece haber encontrado su hueco en la pequeña pantalla. La hermana de Enrique Iglesias ha participado en varios programas de televisión.

Desde hace ya más de un año, es una de las colaboradoras habituales de El Hormiguero. Y es en ese mismo espacio donde la influencer muestra algunos de sus looks más impolutos. Hace un par de meses, las redes ardían con la prenda que llevaba Tamara.

Un vestido de la marca Zara que le sentaba como un guante y que el precio no llegaba a los 20 euros. La marquesa de Grinón apostó por la moda española para deslumbrar con un vestido estampado que realzaba su figura y que defendía como nadie.

| GTRES

Rápidamente, las redes sociales se hacía eco de la noticia y comenzaban a salir pantallazos de la web de la tienda. En ellos se mostraba que el vestido costaba 17,99€.

Un precio muy competitivo que lo hace asequible a casi todo el mundo. Y es que el vestido puede servir perfectamente para el día a día o para atender algún evento.

| Atresmedia

Esta no es la primera vez que Tamara lleva alguna prenda de la firma Inditex. Ella es toda una fanática de la marca, y son muchos los conjuntos que la influencer ha lucido en televisión.

Tamara Falcó está viviendo uno de sus mejores momentos

Lo cierto es que Tamara Falcó se encuentra en su mejor momento, tanto a nivel personal como profesional. En los últimos años, y con sus apariciones televisivas, la influencer ha conectado con el público. La imagen de frialdad y distante que teníamos de ella ha sido totalmente reemplazada.

Tamara ha demostrado ser una gran comunicadora, que sabe transmitir y conectar con la audiencia. Hace tan solo un mes que la empresaria estrenaba su propio reality show en la plataforma Netflix: Tamara Falcó: La marquesa.

En él ha mostrado sin ningún tapujo como es su día a día y, en concreto, con su actual pareja Iñigo Onieva.

| Instagram (@tamara_falco)

Y es que desde que Iñigo Onievo llegó a la vida de Tamara, esta se encuentra espléndida y muy enamorada. Hace un par de días saltaban todas la alarmas cuando el medio ABC publicaba que los rumores de boda eran reales.

Según publicaba la periodista Pilar Vidal, el enlace estaba planeado para el verano que viene. Además, la periodista iba más allá y afirmaba que las familias de ambos no podían estar más felices con la noticia.

Como era de esperar, tarde o temprano Tamara debía pronunciarse tras todo el revuelo montado por la noticia. El lugar elegido fue nada más y nada menos que El Hormiguero. Pablo Motos sin muchos rodeos le preguntó: “¿Te casas o no te casas?".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

A esto, Tamara respondió con una tímida sonrisa: "A ver… no me lo han pedido aún. Yo no se lo he pedido, y eso no va a suceder. Me hace ilusión que me lo pida, yo soy clásica”, relataba Falcó.

Lo que está claro es que la pareja está muy enamorada, y será cuestión de poco tiempo que se confirme la boda.