Tamara Falcó también ha sido desleal y manda una severa advertencia

Tamara Falcó reapareció ayer en la inauguración de la marca Kronos Homes. No quiso descuidar sus compromisos profesionales, aunque todavía acudiera "en shock" y con el corazón roto.

En el evento estaba presente toda la prensa que estaba muy atenta de lo que diría la gran Tamara Falcó. La marquesa de Griñón apareció en las cámaras entre vítores, aplausos y gritos de "te queremos, Tamara".

Pacientemente, atendió las preguntas de todos los medios y comenzó agradeciendo el enorme apoyo que había sentido estos complicados días. No solo a sus amigos y familia, sino también a aquellos que "buscaron información".

"Me daba igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso"

Tamara Falcó se alegraba de que el vídeo hubiese salido ya, puesto que, de lo contrario, si hubiese salido estando casada o con familia, habría sido horrible.

La prensa le preguntó por su apuesta de confianza a Íñigo Onieva hasta el final y ella tenía clara su respuesta. "Decidí apostar por mi exnovio y lo llevé hasta que, realmente, vi que era verdad".

"Una relación tiene que darte libertad y la base es la confianza", aseguró la diseñadora, aunque también lamentó que abusara de su confianza. "Él se dedicaba a la noche y viajaba mucho. Si a él le gustaban hacer esas cosas, yo no tenía ningún problema con ello, pero con unos límites".

También quiso dar la cara y hablar sobre porque, en su opinión, "había muchas dudas sobre si yo lo permitía o miraba para otro lado", asunto que quedó demostrado que no es así. Con el corazón en un puño, pero siempre mostrando su mejor cara, Tamara Falcó hizo una de las declaraciones más esperadas.

"El viernes por la noche empezó a decirme 'puede que sea verdad'. Ahí, le dije que me daba igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso. Como sea verdad, aquí se acaba todo".

La colaboradora de televisión confesó que "estaba enamorada", aunque también reconoció que "el Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese otro Íñigo".

Por supuesto, ha querido aclarar que ve "imposible el volver con Íñigo". Y tirando de ironía, se fue del photocall diciendo "creo que fue mi madre la que filtró los vídeos".

El golpe de Sálvame a El Hormiguero con Tamara Falcó

En el trayecto hacia el evento, Jorge Javier llamó en directo desde Sálvame a Susana Uribarri, representante de Tamara Falcó. Después de hablar con ella, pidió por favor a Susana que le pusiera en manos libres para poderle decir una cosa a Tamara.

Acto seguido y pese a que no creían que iba a suceder, Tamara Falcó entra en directo a saludar a Jorge Javier. Antes de dar las declaraciones en el evento, las dio en el programa de Sálvame Naranja.

"Yo creo que todo pasa por algo y quiero pediros perdón porque la verdad es que, durante mucho tiempo, no os he creído. Os quiero agradecer la labor de investigación que habéis hecho porque sino no me hubiera enterado nunca".

El presentador le preguntó si creía que le había servido lo mostrado a lo que Falcó no lo dudo y le contestó "vamos, ni el CSI". Luego, la hija de Isabel Preysler se sinceró y dijo que quería a alguien con sus mismos valores: "Que me trate con respeto y me dé la confianza porque es base. Yo he confiado hasta que la evidencia era aplastante".

Pese al mal trago que ha tenido que pasar, aseguró estar contenta: "Si ha pasado es por algo y esto solamente puede ir para bien". La marquesa se despidió cordialmente y en el plató se empezaron a escuchar los primeros aplausos.

Después de hablar de la pequeña entrevista improvisada, Kiko Matamoros, presente en el programa, soltó la bomba. "A mí me han dicho que hay un programa de la cadena amiga en la que están volando las papeleras y los bolígrafos en este momento".

Jorge Javier le preguntó si se refería a El Hormiguero, programa del que es colaboradora puntual Tamara Falcó, a lo que Matamoros afirmó con la cabeza.

Para dejarlo claro, Jorge preguntaba si se lo habían dicho o era una mera suposición. "Me lo han dicho. Si nos pasara a nosotros con Anabel Pantoja, por ejemplo, estaríamos tirando los móviles también".

El presentador no se pudo resistir y advirtió: "¿Esto quiere decir que Tamara Falcó prefiere hablar conmigo a con Pablo Motos? Esto es muy grave", expresión que no paraba de repetir Jorge para el asombro de todos.