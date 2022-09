Tamara Falcó será madre de un bebé precioso y gasta un dineral en la celebración

Tamara Falcó ya tiene todo preparado para la llegada de su primer bebé. Y es que, después de todos los rumores que se han generado en torno a su polémico embarazo, no se habla de otra cosa.

Desde que comenzó su relación amorosa en 2020, la socialité ha estado en el punto de mira mediático y todo gracias a las supuestas infidelidades que la hija de 'la reina de corazones' ha tenido que sufrir por parte de su pareja sentimental.

Pero ahora, parece que todos estos fantasmas ya forman parte del pasado. Y es que, una conocida periodista de nuestro país ha asegurado que Íñigo Onieva ha tomado la decisión de comprarle a su chica un anillo de compromiso.

Pero, por si esto fuera poco, también ha anunciado que el embarazo de Tamara Falcó ya es un hecho. Por eso, la colaboradora de El hormiguero no ha tenido ningún problema en salir públicamente para aclarar todas y cada una de las informaciones.

Tamara Falcó habla de su bebé

Tamara Falcó ha hablado por primera vez de la llegada de su primer hijo junto a Íñigo Onieva. Durante una de sus últimas intervenciones públicas tras su regreso de vacaciones, la Marquesa de Griñón ha querido despejar todas las dudas que se han generado en relación con este tema.

"Hablar de embarazo, creo que es un poquito insultante", ha asegurado entre risas. "Eso ya no sé cómo tomármelo porque…".

Fue en este momento cuando una de las reporteras que se encontraba en el evento puntualizó que es mejor que se hable de su supuesto embarazo a que se confirme una ruptura entre ella y el diseñador de coches.

"Es cierto. Normalmente, me viene una vez de un lado y otras veces del otro", ha aclarado Tamara Falcó con ese humor que tanto le caracteriza.

Lo que sí es ya algo inminente es su mudanza a la nueva casa que compró hace unos meses. Está previsto que durante las próximas semanas, la hija de Isabel Preysler y su pareja se instalen definitivamente en la increíble vivienda que la televisiva compró con vistas al futuro.

Se trata de un ático de casi 200 metros cuadrados situado en Puerta de Hierro (Madrid) y muy cerca de la casa que 'la reina de corazones' comparte con su actual pareja, Mario Vargas Llosa.

Tamara Falcó aclara todos los rumores

Tamara Falcó también ha querido desmentir todos los rumores que se han generado alrededor de su relación con Íñigo Onieva.

Y es que, según aseguró hace unos dicha periodista, el yerno de Isabel Preysler habría decidido pedirle matrimonio a la ganadora de la sexta edición de Masterchef Celebrity.

"No confirmamos porque habría que hablar con Íñigo y tendría que preguntarle cuándo ha sucedido exactamente, porque yo no estaba cuando sucedió, pero bueno", ha comenzado explicando la hija del Marqués de Griñón.

"La periodista en cuestión tenía muchos datos y parecía bastante verídico. Yo, la verdad, es que no me enteré de mucho, apagué el móvil porque me estaba llegando una avalancha de mensajes".

Además, estos rumores también apuntaban a que la segunda temporada de su serie documental, La Marquesa, iba a estar centrada en los preparativos de dicho enlace, algo que ha dejado a Tamara Falcó totalmente sorprendido.

"¿También han dicho eso? A ver… te digo. Tengo la semana que viene una reunión con Netflix y no sé si va a haber segunda temporada o no. No hemos llegado a ningún acuerdo", ha confirmado la socialité entre risas.

Y, aunque por ahora no pasarán por el altar, Tamara Falcó ya tiene muy claro cómo quiere que sea su boda. "Me gustaría que fuera muy romántica. Me la imagino en El Rincón con mis amigos y familia, mis amigas llorando, no sé".