Tamara Falcó se harta y desvela quién es el topo que filtró los vídeos de Íñigo Onieva

Tamara Falcó ya no puede más y ha decidido contar toda la verdad acerca de su ruptura. La Marquesa de Griñón no ha tenido ningún problema en desvelar la identidad de la persona que ha hecho públicas las polémicas imágenes de Íñigo Onieva.

El pasado jueves, 22 de septiembre, Tamara Falcó anunció en su cuenta de Instagram que, después de dos años de relación, el diseñador de coches había tomado la decisión de pedirle matrimonio.

Pero lo que menos se esperaba era que, tan solo unas horas más tarde, su vida iba a cambiar por completo. Y es que, nada más hacer público su compromiso, salieron a la luz unas imágenes de Íñigo besando a una mujer en un festival de música celebrado en el desierto de Nevada, Estados Unidos.

Ahora, ha sido la propia Tamara Falcó la que ha querido aclarar todas las dudas acerca de esta sonada ruptura, y no ha tenido ningún problema en confesar quién ha sido el responsable de la filtración de este vídeo.

Tamara Falcó lo cuenta todo

Lejos de esconderse, Tamara Falcó ha decidido no desatender sus compromisos laborales. A pesar del duro momento por el que está pasando, la ganadora de MasterChef Celebrity ha acudido este martes, 27 de septiembre, al Teatro Real de Madrid para asistir a un importante evento.

Durante la rueda de prensa, la hija de Isabel Preysler no ha tenido ningún problema en atender a todas las preguntas de la prensa.

"Quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado, a mis amigos, a mi familia", ha asegurado Tamara Falcó, antes de hablar sobre quién ha sido la persona que ha filtrado estos vídeos.

Y es que, según ha asegurado la propia socialité, ha sido una persona muy cercana a ella. "Mi madre es un apoyo, creo que filtró los videos", ha confesado entre risas.

Además, los periodistas que acudieron al evento quisieron saber si era verdad el rumor que decía que fue la propia 'reina de corazones' la que llamó a su expareja para decirle que la dejara en paz.

"No es verdad. Además, como ya tenemos suficiente información, porque difícilmente vamos a tener toda, ya está… Eso es lo importante", ha asegurado Tamara muy contundente.

A continuación, la colaboradora de El Hormiguero ha querido confesar cómo se encuentra ella en estos momentos tan complicados.

"Aún está todo muy reciente. Estoy un poco en estado de shock, pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. Yo creo que, al final, si todas estas noticias hubieran salido estando casada o, peor, con una familia, habría sido terrible".

Tras contar cuál es su estado de ánimo, Tamara Falcó ha asegurado que si no hubiese visto estos vídeos, habría seguido sin ver la realidad que su exnovio estaba escondiendo.

"Yo decidí apostar por mi exnovio hasta que me di cuenta de que era verdad lo que me decían. El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo… No le reconozco".

Y, aunque sabía que su ya expareja se dedicaba a la noche y tenía que viajar mucho, para ella la base de toda relación es la confianza. Por eso, siempre había preferido creer su versión a la del resto. "Yo siempre he creído que una relación hay que dar libertad".

"Si a él le gustaba hacer esas cosas, yo nunca he tenido ningún problema, pero siempre con unos límites. Yo nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza", ha lamentado Tamara Falcó a continuación.

Además, la socialité ha asegurado que ni su familia ni sus amigos se han metido jamás en su relación. Aunque cada uno tenía su opinión acerca del diseñador de coches, asegura que ninguno "quiso acusarle de algo tan grave sin pruebas".