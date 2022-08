Tamara Falcó se entera que la relación se ha roto y que no habrá boda

Tamara Falcó no se puede creer lo que acaba de escuchar. Y es que, se ha enterado de que una de las parejas del momento ha roto su relación a tan solo unos días de anunciar su compromiso.

Este miércoles, 24 de agosto, la socialité se llevó la peor de las noticias al enterarse de que Esther Doña, viuda del Marqués de Griñón, y Santiago Pedraz han decidido unir sus vidas para siempre.

"Fue muy emotivo. Me sorprendió con una carta muy romántica en la que expresaba abiertamente sus sentimientos hacia mí y un anillo precioso que, como él dice, va a juego con mis ojos", contó la madrastra de Tamara Falcó en la revista ¡Hola!

"Ha llevado el proceso con tal discreción que no he sospechado absolutamente nada. De hecho, fue nuestra íntima amiga Marta, y no Santiago. De este modo, se aseguraron de que no se filtrara algo que pudiera llegar a mis oídos".

Según contaron los novios en la exclusiva, fue el propio juez quién organizó la sorpresa durante una de sus escapadas a Menorca.

"Yo había organizado una cena en casa de José de Olivar, barón de Lluriach. El caso es que Santiago parecía que tenía prisa por volver al hotel, no me podía ni imaginar lo que tenía planeado…".

Ahora, parece que esta historia ha dado un nuevo e inesperado giro. Y es que, Tamara Falcó se acaba de enterar de que la boda está en peligro.

Tamara Falcó se ha quedado sin palabras

Tamara Falcó está muy molesta con todo lo que ha pasado en estos últimos días. Y es que, después de meses esperando a que su pareja le pida matrimonio, todo apuntaba a que Esther Doña había conseguido adelantarla.

Pero, acaba de salir a la luz un importante testimonio que podría cambiar por completo la vida de la pareja. Según el programa Es la mañana de Federico, de EsRadio, el entorno del magistrado ha hecho saltar todas las alarmas.

"Fuentes de toda solvencia nos confirman que han roto, que es el propio Santiago Pedraz el que lo está comunicando a su entorno más cercano y que fue hace ya dos semanas".

Todo apunta a quela madrastra de Tamara Falcó y Santiago Pedraz hicieron el reportaje antes de que se produjera la supuesta ruptura, algo que les ha obligado a guardar silencio para no poner en peligro la exclusiva.

"Lo habrían mantenido en silencio para preservar el reportaje y para no reventar otra posible exclusiva", han comentado en esta emisora de radio.

Por su parte, la revista Semana ha querido comprobar si esta información es cierta o no, y para ello, han decidido ponerse en contacto con la mismísima Esther Doña. Pero, para su sorpresa, la socialité ha optado por no atender las llamadas ni los mensajes.

Tamara Falcó sabía que ya tenían todo preparado

Tamara Falcó no se puede creer que, después de tenerlo todo pensado para el día más especial de sus vidas, Esther Doña y Santiago Pedraz hayan decidido cortar su relación tan solo unos días después de pregonar su compromiso a los cuatro vientos.

Durante su reportaje para ¡Hola!, la pareja aseguró que, aunque todavía no habían pensado en una fecha exacta para la celebración, tenían muy claro que no querían alargar la espera. "Nos gustaría que no pasara demasiado tiempo".

"Será el año que viene, ya que este año no nos da tiempo a organizar todo. Nos encantaría que fuera a principios de verano. Lo único que tenemos claro es que la idea es celebrar la boda en Madrid por la cercanía de la mayoría de los invitados".