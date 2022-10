Tamara Falcó ya sabe el nombre del nuevo miembro de la familia e informa a su madre

Tamara Falcó está viviendo un momento realmente convulso a nivel personal. Primero, por sus polémicas declaraciones en un congreso que han sido tachadas de homófobas y segundo, por su ruptura con Íñigo Onieva tras una infidelidad. Y por si fuera poco ahora ha conocido que hay un nuevo integrante que se une a su familia.

Exactamente ha sabido que Santiago Pedraz, el hasta hace poco novio de Esther Doña, podría haber encontrado nuevamente el amor. Así, pocas semanas después de romper con polémica la relación con aquella, ya ha aparecido públicamente con otra mujer.

Tamara Falcó está al día de la situación

La hija de Isabel Preysler ha estado al día de la relación que la viuda de su padre había iniciado con el juez Pedraz. Es más, era consciente, como así se publicó en la revista ¡Hola!, que habían decidido casarse el año que viene. Una boda que finalmente no se va a producir porque él ha decidido optar por la separación de forma irrevocable.

La ruptura pilló a todo el mundo por sorpresa, incluida a Tamara, porque se desveló poco después del anuncio del enlace. Y esto trajo consigo la controversia.

Lo que sucedió fue que Santiago y el propio medio reconocieron públicamente sentirse engañados por Esther. Él porque expuso que antes de que se produjera la publicación de la noticia ya habían roto. De ahí que le había pedido a la que había sido su novia que informara de la situación y que paralizara la portada.

La revista, por su parte, manifestó sentirse defraudada con la familiar de Tamara Falcó porque no le había contado que ya no estaba con su chico.

Ante todo esto, la viuda del marqués de Griñón se justificó diciendo que no había parado la publicación por un motivo. Concretamente, porque esperaba arreglar las cosas con su prometido. Sin embargo, no lo ha logrado, ya que él tiene muy claro que no hay vuelta atrás en su decisión.

Tamara Falcó conoce a la nueva ilusión de Pedraz

La marquesa de Griñón ha estado al día del escándalo protagonizado por Esther Doña y también de las últimas novedades que la afectan. Ahora ha podido descubrir que el exnovio de ella parece que ya le ha encontrado sustituta.

El periódico Ok Diario es el que ha desvelado que Santiago Pedraza ha sido captado por las cámaras asistiendo a un evento con nueva compañía. En concreto, ha sido en la fiesta Arquitectura X Cosentino donde ha acudido junto a una mujer delgada, rubia y estilizada. Y esto ha hecho 'saltar las alarmas'.

¿Quién es dicha fémina? Pues, según el mencionado medio, se trata de una profesional de la arquitectura que responde al nombre de Eva León. De la misma manera, se ha desvelado que le apasiona la moda. Esto es algo que ha quedado de manifiesto por el look y los complementos que ha lucido en el mencionado evento, pues pertenecen a firmas de reconocido prestigio.

Además de todo lo indicado, también Tamara Falcó ha podido saber que la relación entre Santiago y esta mujer no es algo reciente. Al parecer, son amigos desde hace mucho tiempo y mantienen una cordialidad y contacto de manera frecuente. Tanto es así que se han animado a asistir juntos a este acto público.

Eso sí, habrá que esperar para saber si esta amistad va a más o no. El tiempo dirá si el juez supera con facilidad su ruptura sentimental.