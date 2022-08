Tamara Falcó se rompe con el anuncio de boda que le parte el alma

Tamara Falcó no ha podido evitar romperse al enterarse de una de las bodas del año. Y es que, una de las personas que han formado parte de su vida acaba de anunciar su compromiso por todo lo alto.

Todo apuntaba a que este año iba a ser el mejor en la vida de la socialité. Además de haber estrenado en Netflix Tamara Falcó: la marquesa, su nueva serie documental en la que mostrará la creación de su primer restaurante, su relación con Íñigo Onieva avanza a pasos agigantados.

| Instagram (@tamara_falco)

Y es que, después de haber esquivado todos los rumores de infidelidad por parte de su pareja y de tener su nidito de amor casi terminado, Tamara Falcó esperaba ser la siguiente en pasar por el altar, pero parece que se le han adelantado.

Ahora, la Marquesa de Griñón no ha podido ocultar su enfado al enterarse de que una de las mujeres que ha formado parte de su vida, está a punto de darse el 'sí, quiero' con su nuevo amor.

Tamara Falcó está muy decepcionada

Tamara Falcó no esperaba que, tras la muerte de su padre, Esther Doña haya decidido volver a casarse con otro hombre. Pero, lo que realmente le ha molestado ha sido que su madrastra vaya a ser la primera de las dos en cumplir este sueño.

Y es que, después de meses esperando a que Íñigo Onieva le pida matrimonio, se acaba de enterar de que la viuda de su padre ha anunciado su compromiso en su revista de confianza.

Este miércoles 24 de agosto, ¡Hola! anunció en exclusiva que Doña y su actual pareja, Santiago Pedraz, han tomado la decisión de unir sus vidas para siempre.

| Gtres

"Fue muy emotivo. Me sorprendió con una carta muy romántica en la que expresaba abiertamente sus sentimientos hacia mí y un anillo precioso que, como él dice, va a juego con mis ojos", contó la madrastra de Tamara Falcó en el reportaje.

"Ha llevado el proceso con tal discreción que no he sospechado absolutamente nada. De hecho, fue nuestra íntima amiga Marta, y no Santiago. De este modo, se aseguraron de que no se filtrara algo que pudiera llegar a mis oídos".

A pesar de estar pasando por una de las mejores etapas de su vida, Esther Doña no esperaba que este momento fuera a pasar. "He de reconocer que, al principio, me quedé en shock. Fue una sorpresa totalmente inesperada y yo no dejaba de hacerle preguntas y más preguntas. Él insistió y, finalmente, por supuesto, mi respuesta fue: '¡SÍ!'".

| GTRES

Tamara Falcó se entera de los detalles

Gracias a esta exclusiva, Tamara Falcó ha podido conocer todos los detalles de esta pedida de mano. Y es que, según contó la pareja, el juez aprovechó una de sus escapadas a Menorca para proponer matrimonio a la mujer de su vida.

"Yo había organizado una cena en casa de José de Olivar, barón de Lluriach. El caso es que Santiago parecía que tenía prisa por volver al hotel y yo no lo entendía. No me podía ni imaginar lo que tenía planeado…".

Y, aunque aseguraron que todavía no han pensado en una fecha exacta para la celebración, si dejaron muy claro que no quieren alargar la espera. "Nos gustaría que no pasara demasiado tiempo".

"Será el año que viene, ya que este año no nos da tiempo a organizar todo. Nos encantaría que fuera a principios de verano. Lo único que tenemos claro es que la idea es celebrar la boda en Madrid por la cercanía de la mayoría de los invitados".