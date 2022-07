Tamara Falcó consigue la prueba que demuestra el lado oscuro de la ruptura

Tamara Falcó es una de las influencers más destacadas de nuestro país. La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó siempre deslumbra por allí donde pasa. Y no es para menos porque es un verdadero referente en el mundo de la moda.

Sus looks siempre destacan por su sencillez y elegancia, por lo que las marcas no dudan en colaborar con ella. Pese a que todo indica que está viviendo su mejor etapa profesional, lo cierto es que en lo personal no se puede decir lo mismo.

La ganadora de MásterChef Celebrity siempre está envuelta por la polémica. Por una razón o por otra, provoca que los medios le acechen a preguntas por un nuevo escándalo. Recientemente fue por los fuertes rumores que habían surgido respecto a su posible ruptura con su novio, Íñigo Onieva.

No obstante, en las últimas horas la marquesa de Griñón ha confirmado publicando una foto en su perfil de Instagram que las habladurías son falsas. Asimismo ha aparecido con su pareja más feliz que nunca disfrutando de sus vacaciones en Marbella.

Tras pasar por este bache, hace aproximadamente una semana también tuvo que hacer frente a otro fuerte rumor. En esa ocasión, la protagonista no fue ella, sino que su madre, Isabel Preysler, y Mario Vargas Llosa.

Tamara Falcó vuelve a sonreír tras desmentir la noticia

Hace tan solo unos días saltaba la noticia de que Mario Vargas Llosa estaba viviendo en su piso en Madrid, y no en la vivienda que comparte con Isabel Preysler. Por este motivo, inmediatamente los medios apuntaron a que se debía a una posible ruptura de la pareja.

Sin embargo, únicamente se quedaron en simples teorías por la falta de más pruebas. Con el objetivo de conseguir demostrar lo que parecía un secreto a voces, los periodistas de distintos medios no dudaron en preguntar a los familiares de la pareja.

Uno de los primeros miembros que no tardó en recibir la visita de los paparazzis fue la misma Tamara Falcó. La influencer, que siempre evita pronunciarse cuando surge una nueva polémica alrededor suya, decidía seguir en la misma línea de no hablar al respecto.

Visiblemente afectada y acompañada por Íñigo Onieva, caminaba sin parar ni un segundo en ofrecer declaraciones a los medios presentes. De la misma forma, su hermano, Julio Iglesias tampoco reparaba en los rumores y decidía obviar las preguntas constantes de los periodistas.

Sin duda alguna, el hermetismo que había en torno a estos sospechosos silencios hacían indicar que el rumor podría ser verídico. Las revistas más reconocidas de nuestro país consideraban que, si no había nada que ocultar, no tendrían un motivo del porqué callar.

No obstante, la teoría se acababa desmontando hace tan solo dos días cuando Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler reaparecían juntos en Ibiza. Según Informalia, estuvieron juntos en el destino paradísiaco para tomarse un respiro del acoso mediático que estaban recibiendo últimamente.

Por si no fuera suficiente con imágenes de ellos dos disfrutando del buen tiempo, también los capturaron juntos en un evento. La madre de Tamara Falcó acudía junto a su pareja al Teatro Real para presenciar Nabucco.

La aparición de ambos causó una verdadera sorpresa a los invitados presentes, dado que estaban demostrando, una vez más, que los rumores eran falsos. Además, la apariencia de la filipina, que lucía un vestido rosa con un estampado verde, hacía indicar que su relación va viento en popa.

Tamara Falcó, alejada del escándalo

Tamara Falcó por fin puede respirar tranquila. Y es que desde que saltó la noticia de la posible separación entre su madre con el escritor, no ha podido descansar de la presión por parte de los medios.

Lo cierto es que Semana fue quien incentivó el rumor cuando sus periodistas pillaron al peruano salir de la vivienda que comparte con la filipina. No obstante, lo que verdaderamente preocupó fue cuando descubrieron que Vargas estaba pasando las noches en su piso de Madrid.

A partir de entonces, se empezó a comentar que estarían atravesando una fuerte crisis o, directamente, ya habían decidido tomar caminos separados. Pero, sin duda, el tiempo ha acabado por desmentir la noticia y, para suerte de ellos, están más felices que nunca.

Por el momento, Tamara Falcó puede presumir de ya no estar en el punto de mira. Pero, desgraciadamente, esta tranquilidad de la influencer no va a durar mucho porque siempre acaban surgiendo rumores que la apuntan directamente.