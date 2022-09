Tamara Falcó llega a su límite y decide cancelar la boda antes de tiempo

La relación de Tamara Falcó e Iñigo Onieva sigue estando en el punto de mira. Sobre todo, porque cuando parecía que todo iba viento en popa e incluso planeaban casarse, nuevamente el empresario vuelve a hacer de las suyas.

En esta ocasión, a Onieva se le habría pillada de fiesta por Estados Unidos asegurando que está soltero, lo que ha hecho saltar todas las alarmas.

Eso, mientras Tamara prefiere mantenerse discreta y no entrar demasiado al trapo escundándose en respuestas vagas.

| GTRES

De hecho, cuando Pablo Motos le sacaba el tema en el programa, ella se mostraba bastante incómoda, queriendo cambiar de tema cuanto antes.

"A ver…no me lo han pedido aún. Yo no se lo he pedido, y eso no va a suceder", reconocía. "Me hace ilusión que me lo pida, yo soy clásica".

"Si yo me compro unas aletas es que quiero nadar, y si voy a ver vestidos de novia es que me quiero casar", opinaban sus compañeros acerca de los recientes rumores.

| Instagram (@tamara_falco)

Así, la marquesita de Griñón prefiere en todo momento restarle importancia. "No, es que me interesaba verlos, porque son bonitos y grandes", bromeaba.

También es cierto que Iñigo nunca se ha cortado a la hora de salir de fiesta, aunque eso no ha afectado a su relación. Tamara jamás ha hecho caso a las especulaciones y ha seguido adelante con la relación.

Eso, a pesar del alarmante número de chicas con el que se ha llegado a pillar al empresario y que ponen en duda su fidelidad.

Tamara Falcó descubre lo que Iñigo Onieva ha estado haciendo a sus espaldas

Muchos opinan que la pareja no ha roto, sino que simplemente Onieva ha recurrido a la salida fácil para tener vía libre y poder 'ligar' con otras chicas, o que lo haya hecho para proteger su anonimato.

"Algo que no tiene mucho sentido, puesto que está en Estados Unidos, donde casi nadie le conoce".

Lo que está claro es que Tamara ha gritado a los cuatro vientos el amor que siente por su chico, del que está profundamente enamorada.

| Instagram (@tamara_falco)

"Yo pedí que me llegara el de verdad. No ha sido una coincidencia que llegara Íñigo, tenía que ser", revelaba acerca de su deseo de encontrar un novio decente y formal.

En su documental, la pareja dejaba entrever la forma en la que habían decidido llevar su relación. "Con Tamara hay muchos pactos. Todo son pactos", decía Iñigo.

"Una relación son pactos continuos. Un 'tikitaka'. Una negociación continua. Yo doy, tú das, tú cedes, yo cedo", explicaba al respecto.

| GTRES

Además, detallaba el secreto con el que pretenden hacer su relación más duradera, nada menos que cediendo de vez en cuando a los gustos del otro.

"Para ella es muy importante la religión y la iglesia. Yo le acompaño a la iglesia los domingos, porque para ella es muy importante y ella me acompaña los viernes a la discoteca".

"Que no me acompaña nunca, solo una o dos veces. Yo he ido ya ocho veces a la iglesia y siempre se me caen los párpados", aseguraba el empresario.

| GTRES

A pesar de que a Tamara en un primer momento no le hacía mucha gracia la imagen y fama de ligón que tenía Iñigo, ella misma reconoce que ha sido toda una sorpresa.

"Íñigo ha sido una sorpresa. Si hace tres años me llegan a decir que iba a estar con él, hubiera dicho que ni en un millón de años porque es totalmente diferente a mí", afirmaba.

"Lo que tú te gastas en ropa, yo me lo gasto en Djs", añadía su novio a modo de broma. "Nos peleamos mucho, tenemos muchas broncas, pero dentro de todo eso salimos reforzados porque hay mucho amor".

