Tamara Falcó llama a su madre y le explica por qué va a romper también con la familia

Tamara Falcó ha decidido cortar por lo sano. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de romper todos los lazos que le unían a Íñigo Onieva.

Después de hacerse pública la última deslealtad del empresario de la noche a escasas horas de anunciar su matrimonio, ha sido la propia Marquesa de Griñón la que ha salido públicamente a poner punto y final a su relación, después de dos años de amor y muchos rumores.

| Europa Press

Durante su última intervención pública, Tamara Falcó aseguró que ve "imposible una reconciliación con Íñigo" después de conocer que se besó con una chica durante un conocido festival de música, celebrado en el desierto de Nevada (Estados Unidos).

Además, durante el evento de este martes, 27 de septiembre, la colaboradora de El Hormiguero dejó muy claro que se siente profundamente decepcionada con su ya expareja, pero que, por una parte, está contenta de que todo haya salido a la luz ahora y no más adelante.

Ella confiesa que, de lo contrario, si hubiese salido más tarde, habría sido terrible. Tamara Falcó asegura que "el Íñigo con el que se ha prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo". Confesaba que no lograba reconocer al Íñigo del vídeo porque no tenía parentesco al que ella conoce.

Ahora, y tras dar este importante paso, Tamara Falcó ha tomado una dura decisión respecto al círculo más cercano de Íñigo Onieva. Y es que la socialité no quiere seguir teniendo contacto con ninguno de ellos.

| España Diario

Tamara Falcó ha dado el paso definitivo

Para Tamara Falcó, su relación con Íñigo Onieva está totalmente rota y esto es algo que el propio diseñador de coches tiene claro.

Según desveló Jorge Javier Vázquez hace unas horas, el empresario no pudo evitar derrumbarse tras ver las últimas declaraciones del amor de su vida. "Ha dicho: 'la he perdido para siempre. Está muy entera'", aseguró el presentador en el programa Sálvame.

Y es que, gracias al apoyo que ha recibido por parte de todos sus amigos y familiares, a Tamara Falcó le está resultando mucho más fácil recomponer su vida después de este duro golpe.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Ahora, la ganadora de la cuarta edición de MasterChef Celebrity ha tomado una importante decisión en relación con toda la familia y grupo social de Íñigo Onieva. Según ha anunciado la revista Semana en las últimas horas, la Marquesa de Griñón ha dejado de seguir a todos los seres queridos de su ya exnovio en las redes sociales.

Tras su sonada y polémica ruptura, la hija de Isabel Preysler ha decidido eliminar de su cuenta de Instagram a un total de 10 personas del círculo más cercano del empresario. Entre ellas, se encuentran su excuñada, Alejandra Onieva, y la madre de ellos, Carolina Molas.

Y es que, a pesar del cariño que Tamara Falcó les tenía, ella es consciente de que la familia de su exprometido va a estar a su lado. Por eso, ha optado por no saber nada de ellos y, así, poder pasar página de una vez por todas.

| GTRES

Esta drástica decisión la ha tomado después de hablar largo y tendido con todos sus seres queridos. Aunque ella misma ha reconocido que está "un poco en estado de shock" porque "está todo muy reciente", la colaboradora de televisión cree que desligarse por completo de la vida de Íñigo va a hacer más llevadera su separación.

Por eso, Falcó ha decidido enfocar este problema desde un punto de vista más práctico. Y es que, aunque no puede evitar sentir dolor y decepción por todo lo que ha sucedido en los últimos días, tiene claro que "todo pasa por algo".