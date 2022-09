Tamara Falcó lee la carta donde se cuenta la verdad de la infidelidad

Tamara Falcó sabe mantener las formas aunque las tormentas arrecien a su alrededor. La hija de Isabel Preysler aparecía esta semana en El Hormiguero, vestida de azul y con su estilo habitual, algo 'pijo' e impostado.

Tamara no ha querido hablar de la polémica de la semana, esta que indirectamente tiene mucho que ver con ella. Y es que la marquesa viuda de Griñón, es decir, Esther Doña, es decir su madrastra, está en medio del lío de faldas más surrealista del verano.

Tamara Falcó sigue de cerca toda la información que este inesperado culebrón está generando. Para resumirlo rápidamente. Esther Doña, viuda de Carlos Falcó, había empezado hace un tiempo una relación con Santiago Pedraz.

Ella y el juez de la Audiencia Nacional anunciaban su boda hace un par de semanas en la portada de la revista ¡Hola!. A las pocas horas empezaba a correr el rumor, luego confirmado, de que en realidad ya no eran pareja. Doña, en días posteriores había sido vista con otro hombre, que a su vez, tiene mujer e hijos y que habría abandonado a su familia por ella.

Tamara, que es la Marquesa de Griñón es consciente que todo este escándalo no juega para nada a favor del buen nombre de su marquesado. Sin embargo, lejos de entrar en el barro y puesto que su relación con Esther Doña no es precisamente buena, prefiere guardar silencio.

Ella ha puesto su nota de color al espinoso asunto explicando una anécdota entre ella su padre y el futuro rey de Inglaterra, Carlos. En El Hormiguero explicó - nadie lo entendió muy bien - el cruce de palabras que tuvo Tamara con el príncipe Carlos a cuento de la caza. Tanto el futuro rey inglés como el padre de Tamara compartían afición por la caza y ella quiso intervenir en una conversación sin demasiado acierto.

Tamara Falcó descubre la carta que desvela el secreto que lo explica todo

Tamara Falcó se ha mostrado tranquila y ajena al escándalo que protagoniza su madrastra. Sin embargo, una carta que ahora se ha hecho llegar a Es la mañana de Federico despeja algunas dudas sobre la relación de Esther Doña.

Así pues, la pareja del supuesto novio de Esther, Carla ha escrito al programa y ha aclarado que ella y Bruno, el nuevo amor de Doña, no estaban juntos en verano. Según varios periodistas, hubo un episodio en el que Bruno se encontraba en su barco con su mujer y otros amigos y a la llegada de Esther, todos tuvieron que marcharse.

Ella lo ha desmentido rotundamente asegurando que "Carla nunca ha estado en este barco desde que rompieron su relación en mayo". De hecho, en todo el verano ha pisado el barco y nunca ha habido un encuentro entre Carla y la madrastra de Tamara Falcó.

Así pues, Bruno estaría ya soltero cuando apareció en las fotos junto a Esther Doña.

Según apuntan en el citado programa, la filtración de esta historia "convenía" al entorno del Juez Pedraz y apuntan a una batalla del relato que mantienen Doña y el Juez Pedraz.

Tamara Falcó huye de los escándalos

Tamara Falcó no es amiga de los escándalos. Ella está pendiente de su boda, esta que no llega "porque todavía no me lo han pedido", ha explicado. También ha asegurado que no será ella la que le pida a Íñigo Onieva para casarse, pues en este sentido es tradicional y espera que sea él quien dé el paso.

Tampoco quiere escándalos Carla, la mujer del supuesto novio de Esther Doña. Con la misiva que ha enviado al programa radiofónico quiere desvincularse totalmente de los líos amorosos de su expareja.

Según han apuntado, "no quiere saber nada de este tema, no quiere que la metan en más líos. Ella está aliviada después de la ruptura con Bruno porque ella es una mujer formal que no quiere historias. Es de una familia que nunca se ha metido en estas cosas, no quiere follones".