Tamara Falcó habla de su nuevo novio en El Hormiguero y confiesa cómo le conoció

Tamara Falcó ha reaparecido por todo lo alto y su intervención no ha tardado en convertirse en lo más comentado del momento. En primer lugar ha reconocido que sigue trabajando gracias al pequeño de la casa, quien le está dando ánimos para seguir. “Le he dicho que le iba a saludar desde aquí”, ha comentado sobre su ahijado sin dar demasiados datos.

Tamara Falcó se ha dado cuenta de que su familia genera mucho interés, por eso ha explicado quién es el niño de sus ojos. “Tiene tres años, pero es como su abuelo y como su madre, no os voy a contar la historia, pero sé que lo sabe. Dijo algo así como que King Kong iba a aplastar a alguien”, ha confesado haciendo referencia a su ruptura con Íñigo Onieva.

Tamara ha desvelado cómo ha sucedido todo y más adelante ha explicado que su hermano Enrique le quiere presentar a alguien. Ha bromeado con la posibilidad de tener un nuevo romance y ha dejado claro que sigue creyendo en el amor. “Mi padre era un señor”, recuerda para explicar que todos los hombres no son iguales y que algunos son fieles.

“De repente empieza a rular un vídeo y entonces resultó ser un vídeo que yo vi al día siguiente porque yo estaba en mi nube. Yo me lo estaba pasando muy bien, pero él me comentó que estaba rulando un vídeo de 2019. Yo le dije que era un momento precioso, que se olvidara del vídeo”, ha declarado Falcó.

“Gracias a Dios tengo buenísimas amigas y me lo dijeron, también incluyo a personas que no me conocían y me han ayudado mucho. Esta amiga que te cuento me dijo de quedar y yo le dije que vale, vi el vídeo y hasta entonces había la misma coartada. Íñigo me decía que era de 2019 y él lo defendía delante de los medios, pero luego había cosas que no cuadraban”.

Tamara Falcó desvela su conversación más sorprendente

Tamara ha explicado que Enrique Iglesias le ha propuesto conocer a una nueva pareja, pero ella cree que es demasiado pronto. “Mi hermano Enrique en vez de hablarme de esto me ha dicho que tiene un novio ruso para mi”. Ha contado que el afortunado está viviendo en Estados Unidos y en caso contrario ha prometido que no estaría dispuesta a vivir en Rusia.

Falcó ha prometido que nada más descubrir la historia se dio cuenta de algo: no iba a perdonar nunca a su novio. Se alegra de haberse dado cuenta ahora, pero reconoce que ha sido un proceso bastante complicado. “Hago mucha terapia, pero todavía sigo en estado de shock”, comenta haciendo gala de su sentido del humor.

“Era imposible volver con él, pero después de las mentiras era retratar a una persona con la que no sabía que me iba a casar. Es una decepción, una mentira sobre mentira y eso sí que fue complicado, pero me voy a quedar con lo bueno. Vinieron todos mis amigos, personas que no les gusta salir en prensa y estaban ahí, también vino mi hermana”.

Tamara Falcó cuenta qué es lo primero que hizo

Tamara ha dejado claro que es demasiado pronto, pero no descarta volver a enamorarse en un futuro. Ha hablado de su nuevo novio, alguien al que todavía no conoce, aunque no pierde la esperanza de hacerlo. Quizá caiga en las redes del ruso que ya conoce a su hermano Enrique.

“Los primeros días lo pasé mejor porque estaba rodeada de mis amigos, de personas que realmente son importantes. Esa parte de solidaridad, bueno todos los de aquí me pusisteis mensajes, Cristina me puso mensajes muy concisos. Dentro de lo que cabe es más llevadero todo”

Falcó ha confesado que nada más enterarse de la infidelidad se fue de la casa que compartía con Íñigo Onieva. “Cogí a mis perras y metí ropa en la maleta, después me fui a casa de mi madre”.

La marquesa de Griñón ha dejado claro cómo entiende las relaciones para no llevarse más sorpresas. “Aquí hay algo muy importante que estaba claramente estipulado: la relación tenía que estar basada en la confianza. En una relación tú puedes ir al infierno y no pasar nada, una vez se rompe no hay nada que hacer”.