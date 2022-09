Tamara Falcó habla de su primer hijo y confiesa qué estaba haciendo cuando se enteró

Tamara Falcó es el rostro más cotizado de la crónica social, no deja de generar noticias y sus revuelos cada vez son más interesantes. Conoce mejor que nadie cómo funcionan los medios de comunicación, por eso ha alzado la voz para contar la verdad. Ha hablado por primera vez de su supuesto embarazo y ha dejado claro que todavía no se ha producido.

Tamara Falcó ha asegurado que no tendría ningún problema en reconocer que está esperando un bebé, pero promete que no es verdad. Se ha pronunciado sobre su primer niño y ha disgustado a sus fans, pues la noticia tendrá que esperar. No es un asunto que descarte, pero de momento tener un hijo no entra en sus planes porque tiene otras prioridades.

Tamara ha confesado lo que estaba haciendo cuando se enteró de los rumores: disfrutar de unas merecidas vacaciones al lado de su novio. El último año ha sido bastante complicado, así que la pareja se ha propuesto relajarse en una playa paradisíaca. La marquesa, haciendo gala de la honestidad que le caracteriza, ha desvelado que apagó el móvil para no dar expiaciones.

Tamara está cansada de justificarse, por eso se negó a responder a sus llamadas: sabía que todos le iban a preguntar por lo mismo. “La periodista parecía tener muchos datos, yo tuve que apagar el teléfono”, ha comentado en su última entrevista. Piensa que “es un poco insultante” que estén continuamente hablando de su primer bebé, pues todavía no ha tomado la decisión final.

Falcó también ha dejado claro que su pareja no le ha pedido matrimonio, todo es una mentira que ha salido durante sus vacaciones. Piensa que cierta periodista ha aprovechado que no podía defenderse para anunciar una noticia que no se corresponde con la verdad. “Tendría que preguntar a Íñigo cuándo ha sucedido exactamente”, comenta en tono jocoso.

Tamara Falcó explica cómo es dentro de casa

Tamara trabaja como tertuliana en El Hormiguero y ha aprovechado para reconocer lo que todos rumorean: piensa que es una chica pija. Ha explicado que el término no es negativo, de hecho se siente muy identificada con el mismo. No tiene ningún problema con pertenecer al citado grupo, pero ha aclarado lo que significa esa palabra en realidad.

“Me considero una persona pija y no por eso se me caen los anillos”, empieza diciendo en el programa de Antena 3. “Hay imbéciles en todas partes, hay imbéciles que son muy pijos y hay imbéciles que no lo son”, concluye en un tono elocuente. Dentro de su casa es como todos piensan, pero eso no quiere decir que esté de brazos cruzados porque es muy trabajadora.

Falcó tiene la oportunidad de hablar con cualquier medio porque todos están dispuestos a escucharla. Tiene una imagen impecable y nadie pretende ensuciarla, a pesar de que algunos colaboradores lanzan rumores que terminan haciendo daño. La hija de Isabel Preysler ha hablado del tema para dejar claro que ni está embaraza ni pretende casarse próximamente.

Tamara Falcó está pendiente de una reunión importante

Tamara ha rodado una serie en Netflix y está muy contenta con el resultado, por eso quiere firmar un nuevo contrato. Reconoce que las negociaciones “van poquito a poco”, pero tiene esperanza de que lleguen a buen puerto. Los expertos insinúan que la nueva temporada de su documental podría centrarse en su boda, pero ella ha negado las teorías.

Falcó ha luchado mucho por su relación con Íñigo Onieva y no renunciará a él tan fácilmente. Le han acusado de ser infiel, pero el empresario ha logrado que nadie pueda demostrarlo. La hija del marqués de Griñón confía en él, sabe que todos son rumores de personas que quieren hacer daño.