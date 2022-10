Tamara Falcó y los gritos que prueban cómo ha sido su noche de soltera más difícil

Tamara Falcó debe empezar una nueva vida, pero cuenta con la ayuda de los suyos y no tardará en olvidar su pasado con Íñigo Onieva. Los medios le han convertido en una estrella, pues ha gestionado su crisis mediática con una maestría brillante. En lugar de huir ha dado la cara, de forma que ya no hay ningún periodista persiguiéndola porque está todo contado.

Tamara Falcó se ha marchado a México para participar en un congreso muy especial para ella, pero las cosas en España se han complicado. Es oficialmente una mujer soltera y no tiene nada que ver con la familia Onieva, pero es imposible que no le afecte. Su excuñado Jaime ha protagonizado un tenso desencuentro con la prensa y sus gritos demuestran que la dificultad de la situación.

Tamara disfrutará de sus primeras noches de soltera en México, alejada de la prensa y del ruido mediático que tanto le preocupaba. Lo más importante para ella es que su madre se sienta cómoda, pues Isabel Preysler es conocida como “la reina de corazones”. No puede permitir que el legado de la matriarca se eche a perder, de hecho ha sucedido todo lo contrario.

Tamara y los suyos han demostrado tener un comportamiento brillante, siempre han sido amables y han ido con la verdad por delante. Íñigo Onieva y su hermano Jaime no pueden presumir de lo mismo, pues el joven ha gritado los reporteros en un tono muy tenso. Una nube de periodistas se ha acercado a él, pero no han obtenido nada más que una mala respuesta.

“Ha venido en actitud poco amigable, venía escoltado con cuatro coches y no ha sido un momento nada relajado”, explica una reportera. Sábado Deluxe ha sido testigo de este duro encuentro y los tertulianos del programa han confirmado lo peor. Íñigo ha perdido el enganche que tenía, ya no es aquel chico amable que se metió a todos en el bolsillo.

Tamara Falcó quiere alejarse de los Onieva

Tamara conoce mejor que nadie cómo funciona la prensa del corazón y sabe que cualquiera de sus pasos es noticia en estos momentos. Por ese motivo ha dejado de seguir a su exnovio y a sus antiguos cuñados en Instagram, ya no quiere saber más de ellos. Jaime no se ha tomado bien este atrevimiento, a pesar de que haya asegurado que no le parece importante.

“No me interesan mucho las redes sociales”, ha comentado el hermano de Íñigo Onieva a las puertas del domicilio familiar. Es imposible saber con exactitud dónde está el empresario en estos momentos, aunque varios medios manejan la misma información. Supuestamente ha decidido esconderse en La Moraleja, en casa de su madre, pero el dato no está confirmado.

Falcó sabe que los gritos de su antigua familia política solamente prueban algo: ella ha ganado la batalla, no tiene ningún rival. Sin embargo, no quiere regodearse y se ha marchado de España haciendo gala de la discreción que le caracteriza. Ha llegado entrado en el aeropuerto de Madrid por una puerta privada que usan las estrellas como Isabel Pantoja.

Tamara Falcó no ha dejado de creer en el amor

Tamara ha aterrizado en México siendo una persona libre y lo mejor de todo es que no ha dejado de creer en el amor. Considera que no todos los hombres son iguales, así que seguirá luchando por recuperar su sonrisa en un futuro. “Mi padre era un señor”, recuerda para dejar claro que no todas las historias de amor terminan de la misma forma.

Falcó tiene muchos pretendientes, pues se ha convertido en una de las influencers más prestigiosas del país. También diseña colecciones para muchas marcas, tanto de ropa como de joyas, porque su talento no conoce fronteras. Su exnovio está en una situación delicada, pero ella atraviesa uno de los momentos más cómodos de su carrera.