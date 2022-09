Tamara Falcó empieza a sospechar y reconoce que él lleva mucho tiempo sin aparecer

Tamara Falcó paralizaba ayer el mundo del corazón al confirmar su boda con Íñigo Onieva. Además la marquesa de Griñón no dudaba en contar con todo lujo de detalles cómo será el tan esperado enlace.

Según ha revelado en El Hormiguero, Tamara contraerá matrimonio en próximo 17 de junio. Así lo relataba a toda la audiencia:

"Estábamos cenando y yo estaba tomando mi sopa de ayuno, y veo a Íñigo muy nervioso, no paraba de preguntarme que sí quería un vinito. Me insistía en poner unas velitas y luego me dice que como ha sido nuestro aniversario tenía dos regalos. De repente, le veo que hinca la rodilla y dice, ¿te quieres casar conmigo?", comentaba muy emocionada.

Tras esto, la empresaria no dudó en hacer gala, de su ya característico sentido del humor:

"La verdad es que no me lo esperaba y dije, ¿pero ahora, el día que llevo mallas?. Luego enseguida le dije que sí y después casi le da un ataque al corazón, porque empezó a marearse y tuvo que sentarse".

Tamara contó que fue uno de los momentos más felices que jamás ha vivido. La empresaria está segura de que esa felicidad van a continuar junto a Íñigo:

"Fue muy bonito, después bailamos. Creo que voy a ser muy feliz y le quiero hacer a él muy feliz", comentaba.

Tamara Falcó confirma la boda para el año que viene

Desde que se confirmó la relación entre ambos, Tamara solo ha tenido palabras de agradecimiento y puro amor hacia él:

"Antes de conocerlo me sentía completa y contenta, pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado".

"¡Qué locura! Pero como diría una sabia mujer: es una locura de amor y como también dice san Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor", publicaba la influencer en sus redes sociales.

Para Tamara el amor siempre ha sido clave. Pero ella sabe muy bien que para que una relación funcione debe existe una admiración del uno por el otro. Y eso es justo lo que tiene con Onieva:

"Con él describo el amor, en mayúsculas, él se lo merece. Esa felicidad que describo es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro".

"Atrás dejo la perfección mundana por una que para mí tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que, aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza", confesaba una enamoradísima Tamara Falcó.

Isabel Preysler no puede estar más feliz con el enlace

Isabel Preysler confesaba a finales del año pasado que no les hacía falta dar el paso del matrimonio, ella siempre ha apoyado la relación.

Por el momento, Isabel no se ha pronunciado todavía. Pero su hija Tamara sí lo hacía ante las cámaras de Europa Press: "Ella está muy feliz", confirmaba Falcón.

La última aparición pública de Isabel fue en el cumpleaños de Ira Von Fürstenberg en el Palacio de Liria. Sin embargo, algo que sorprendía a todos, es que lo hacía sola y con un semblante muy serio.

Los medios de comunicación que se hicieron eco de la noticia, quedaron perplejos al ver que Vargas Llosas no la había acompañado.

Según apuntaba la revista Lecturas, la última vez que se vio a la pareja juntos fue el pasado mes de agosto en Marbella. Algo que ha despertado más de una especulación y rumor.

