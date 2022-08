Tamara Falcó desvela lo que otros callan sobre las infidelidades de su novio

Tamara Falcó ha sido noticia en las últimas horas después de presentar su última propuesta de colaboración con la marca Tous. La televisiva y empresaria está contenta con el acuerdo comercial que ha llegado con la conocida marca de joyas.

La marquesa de Griñón conoció, hace un tiempo, a las hijas de los joyeros catalanes gracias a Eugenia Martínez de Irujo. Y lo cierto es que Falcó y la marca de joyería se han llevado a las mil maravillas desde el primer contacto que mantuvieron para trabajar juntos.

"Desde hace mucho tiempo, Eugenia Martínez de Irujo me los presentó y enseguida conectamos. Primero fui imagen y, ahora, diseño para ellos y hacemos muchas cosas juntos. Han confiado en mí y no era fácil porque es un tema religioso, y tengo que decir que se agotó y los Tous no se lo podían creer", ha desvelado.

Tamara Falcó ha pensado una colección ideal de 10 piezas, formadas por seis medallas, tres pulseras y un collar. Entre los materiales que se han utilizado para esta colección, está el oro, la amatista y otros materiales nobles.

| GTRES

A su vez, una de las que más gustan son las medallas con la imagen de la Virgen de la Alegría, y es que esta es una de las preferidas por Falcó.

Sobre si pensaba que iba a cosechar tanto éxito con este tipo de medallas, la televisiva es clara. "Lo que escuchaba y veía en mis redes sociales era que la gente buscaba la medalla de la Virgen por todas partes".

"Y me mandaba mensajes de dónde y cómo podían tenerla. Confiaba en que una vez que estuviera en Tous sería más fácil para todo el mundo".

Tamara Falcó cuenta la verdad sobre las deslealtades de su pareja

Además, en la presentación de las nuevas joyas ante los medios, la colaboradora de El Hormiguero ha hablado de su novio Íñigo Onieva. Se ha referido a cómo lleva sus rumores de deslealtad, que, en ocasiones, hacen temblar la estabilidad de la pareja.

| Instagram (@tamara_falco)

Tamara es feliz a pesar de esas habladurías a las que no presta demasiada atención. "Estoy feliz, acabo de hacer una ruta gastronómica con Íñigo y lo hemos disfrutado porque a los dos nos gusta zampar. Y tenemos un acuerdo, yo voy a la discoteca aunque esté cansada y él me acompaña a misa a pesar de haberse acostado tarde", confesaba.

Así lleva Íñigo Onieva los rumores que le acusan de desleal

Sobre ese tipo de rumores que, desde un tiempo a esta parte, se vierten sobre la pareja, Falcó no tiene problema en hablar de ellos. Sabe que su relación con su novio se basa en la confianza y desvela que Onieva no se deja llevar por ese tipo de comentarios.

| GTRES

"Lo lleva con serenidad, casi es un acoso que se estén dando esas noticias. Lo hemos asumido y lo importante es saber cómo es nuestra relación, el noviazgo sirve, precisamente, para conocer a la otra persona. Perdonar una infidelidad debe ser durísimo cuando estás casada y con niños", expone la marquesa de Griñón.

Preguntada por los compañeros de Vanitatis si ella, como mujer católica, perdonaría una deslealtad de su pareja, Falcó responde de la siguiente manera. "Sí, me gustaría no verme en esa tesitura. Sería una gracia porque es difícil y no siempre se logra".

