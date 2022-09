Tamara Falcó desvela cómo se siente tras la ruptura y por qué no han vuelto a hablar

No cabe duda de que Tamara Falcó ha regresado de sus vacaciones por la puerta grande, como solo ella lo sabe hacer. La marquesa de Griñón ha reaparecido ante los medios después de una temporadita en la que no ha estado tan presente frente a las cámaras.

Pero, hace unos días, la influencer ya volvía a su puesto de trabajo como tertuliana en El Hormiguero y, a su vez, empezó a atender sus distintos compromisos profesionales. Además, esta vuelta al foco mediático coincide cuando la hija de Isabel Preysler se encuentra más en medio de la polémica que nunca.

Por esa razón, Tamara Falcó ha salido a pronunciarse sobre los últimos escándalos que han surgido en su entorno, entre ellos, la repentina ruptura de Esther Doña con Santiago Pedraz.

Tamara Falcó sobre la ruptura de Esther Doña: "me da pena"

En los últimos días, el nombre de Tamara Falcó ha estado en boca de todo el mundo. Infinidad de rumores han ido surgiendo en su entorno y solo ella podía zanjarlos de una vez por todas. De hecho, asimismo ha sucedido, ya que la marquesa de Griñón no ha dudado en pronunciarse al respecto.

Ayer, 15 de septiembre, la hija de Isabel Preysler asistió a un evento muy especial para ella. Es bien sabido que la ganadora de MasterChef Celebrity es una de las imágenes principales de la firma exclusiva Tous. Por esa razón, la hermana de Ana Boyer no pudo faltar al acontecimiento que organizó la marca en Madrid.

Fue allí donde la influencer, como es costumbre en ella, se prestó para hablar con la prensa. Como era de esperar, los medios no tardaron en preguntarle acerca de las últimas polémicas que han salido a la luz en torno a ella y a su mediática familia.

Leticia Requejo, reportera de El programa de Ana Rosa ha sido quien ha conseguido hablar con la mismísima Tamara Falcó sobre todo tipo de temas. En primer lugar, el rumor de que Íñigo Onieva le había pedido matrimonio, finalmente, a la marquesa de Griñón en El Rincón fue el primer asunto que salió a relucir.

"No confirmamos el compromiso. Hay que preguntarle a Íñigo cuándo sucedió porque yo no he estado allí cuando sucedió", decía entre risas. Acto seguido, la empresaria no dudó en zanjar esas teorías que apuntaban a un posible embarazo, que los tachaba de ser "un poco insultantes", aunque se lo tomó con humor.

Por otro lado, la reportera del espacio de las mañanas quiso abordar un tema bastante polémico con la hija de Carlos Falcó: la inminente ruptura entre Esther Doña y Santiago Pedraz. Y es que hace un mes salía la noticia de que la modelo se comprometía con el juez después de un año de relación.

Asimismo lo quiso hacer público la feliz pareja, ya que se ofrecía a dar esta exclusiva para la revista ¡Hola! Sin embargo, todo se torció de la noche a la mañana.

Nada más salir la portada en la que ambos aparecían felices y anunciaban que se iban a casar, dos días después, saltaba la noticia de que ambos habían roto su relación. Desde luego, una noticia que, conforme ha transcurrido el tiempo, más ha suscitado interés y, sobre todo, muchas dudas.

Ahora, Tamara Falcó se ha pronunciado al respecto tras ser preguntada. "Es la viuda de mi padre, la tengo mucho respeto, le deseo cosas buenas y por eso me ha dado mucha pena todo lo que ha salido", empezaba diciendo. "Pero no tenemos contacto", explicaba la hija de Isabel Preysler.

Tamara Falcó desvela un sorprendente secreto

Finalmente, después de dejar atrás estas polémicas, Tamara Falcó quiso desvelar en primicia lo que podría ser su futuro proyecto. Nos estamos refiriendo a la segunda temporada de su docuserie, Tamara Falcó: La Marquesa, que vio la luz el pasado 4 de agosto.

Y es que todo apunta a que el documental de la influencer ha conseguido tan buenos resultados que incluso la plataforma Netflix ya está pensando en renovar para una segunda entrega. Asimismo lo ha revelado la empresaria.

"Tengo la reunión la semana que viene a ver si hacemos una segunda temporada, poquito a poquito", explicaba emocionada. Solo el tiempo dirá si los telespectadores podremos descubrir nuevos datos sobre la lujosa vida de la hija de Isabel Preysler.

