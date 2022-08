Tamara Falcó descubre que su madrastra ha regresado porque quiere quedarse con todo

Tamara Falcó no puede estar más cabreada. Y es que, el último movimiento que ha hecho su enemiga pública número uno le ha sacado totalmente de sus casillas.

Este año prometía ser el mejor en la vida de la Marquesa de Griñón. La socialité acaba de estrenar en Netflix Tamara Falcó: la marquesa, una serie documental compuesta de seis capítulos en los que va a mostrar cómo es su vida desde dentro.

En esta producción audiovisual, Tamara Falcó se ha propuesto crear un menú "en tiempo récord" para su nuevo restaurante, el cual montará en una de las propiedades que le dejó su padre al fallecer.

Además, y aunque todavía no lo han hecho oficial, la colaboradora de El Hormigueroestá a tan solo un paso de formalizar su relación con Íñigo Onieva. Y es que, a pesar de que todavía no le ha pedido matrimonio, la hija de Isabel Preysler está superemocionada con la idea de pasar por el altar.

Ahora, Tamara Falcó está muy enfadada al enterarse de que Esther Doña, la viuda de Carlos Falcó, le ha robado todo el protagonismo.

Tamara Falcó se siente traicionada

Tamara Falcó no entiende como Esther Doña se le ha podido adelantar en una tema que es tan importante para ella. Y es que, después de estar esperando durante meses a que su pareja le pida matrimonio, su madrastra acaba de anunciar su compromiso, y lo ha hecho en su revista de cabecera.

Este mismo miércoles 24 de agosto, la revista ¡Hola! ha anunciado en exclusiva el compromiso entre la viuda del fallecido marqués de Griñón y Santiago Pedraz, un juez de 64 años, encargado del Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional.

"Fue muy emotivo. Me sorprendió con una carta muy romántica en la que expresaba abiertamente sus sentimientos hacia mí y un anillo precioso que, como él dice, va a juego con mis ojos", ha asegurado la madrastra de Tamara Falcó.

"Ha llevado el proceso con tal discreción que no he sospechado absolutamente nada. De hecho, fue nuestra íntima amiga Marta, y no Santiago, la que acudió a la joyería a realizar el encargo".

Y, aunque asegura que está más feliz que nunca, lo cierto es que le pilló totalmente por sorpresa. "He de reconocer que, al principio, me quedé en shock. Fue una sorpresa totalmente inesperada y yo no dejaba de hacerle preguntas y más preguntas. Él insistió y, finalmente, por supuesto, mi respuesta fue: '¡SÍ!'".

Tamara Falcó se entera de todos los detalles

Gracias a esta entrevista, Tamara Falcó se ha podido enterar de todos los detalles de esta inesperada pedida de mano.

Según han contado los propios protagonistas, este momento tan especial se produjo durante una de sus escapadas a Menorca. "Yo había organizado una cena en casa de José de Olivar, barón de Lluriach, gran amigo mío, que quería que conociera a Santiago".

"El caso es que Santiago parecía que tenía prisa por volver al hotel y yo no lo entendía porque estábamos disfrutando de un buen rato entre amigos. No me podía ni imaginar lo que tenía planeado…".

Lo que menos se esperaba Tamara es que, tan solo un año después de comenzar a salir con este juez, ambos hayan decidido pasar por el altar.

"En el amor, el tiempo es relativo. Si encuentras a la persona que te hace feliz, se ha de ir a por todas. Nosotros, además, tenemos una amistad previa que ha facilitado mucho nuestra consolidación como pareja".