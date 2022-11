Tamara Falcó delata a Isabel Preysler desvelando su verdadera salud

Tamara Falcó lleva unos días apartada del ruido mediático, y sobre todo siendo menos noticia que hace un tiempo. Recordemos que pasó lo peor cuando vio cómo se filtraba un vídeo de su expareja, Íñigo Onieva, besando a otra mujer y que provocó que la marquesa rompiera con él.

Lo cierto es que las imágenes que pudo ver toda España dejaron hundida a la hija de Carlos Falcó. Así, tomó la decisión de que su compromiso matrimonial con el empresario madrileño quedase anulado. Y todo, a pesar de tenerlo todo preparado para junio de 2023.

Así, Tamara quiso centrarse en ella misma y en su familia, más allá de toda esta polémica convulsa que le ha hecho abrir los ojos. Por fin vio que el que consideraba el hombre de su vida no era como ella idealizaba.

Tamara Falcó, más sincera que nunca sobre su nuevo proyecto

El caso es que Tamara ha vuelto a la rutina profesional después de estar varios días encerrada en su casa. Y ya le hemos podido ver en varias ocasiones en El Hormiguero y acudiendo a varios actos como imagen de diferentes marcas publicitarias.

Esta semana la hemos podido ver lanzando su nueva colección para Pedro del Hierro. Estamos hablando de un una colección que se inspira en su propia vida y con la que quiere vestir a las españolas en esta temporada de otoño-invierno 2022.

Ayudada por Nacho Aguayo, director creativo de la firma española, la hija de Isabel Preysler ha pensado tres sellos concretos, que son El Rincón, Salesas y Christmas.

La influencer habla del estado de su madre cuando nadie lo esperaba

En declaraciones a un conocido medio digital, Tamara Falcó ha reflejado lo ilusionada que está con este nuevo reto profesional. Ella ha declarado que "me hace mucha ilusión porque inicialmente iba a ser un proyecto puntual. Pero hemos hecho muy buen tándem y han vuelto a contar conmigo".

"Para mí es un honor y espero que sigamos vistiendo a muchas mujeres", sentenciaba la hija de Carlos Falcó en la presentación del pasado martes en el centro de Madrid.

Falcó, más elegante que nunca vestida con un traje de Pedro del Hierro y unos tacones de Steve Madden, ha desvelado lo feliz que es actualmente.

"No tengo por qué cambiar, mi vida no está definida por una pareja", ha dejado claro ante los reporteros que le preguntaban en el photocall del evento.

"Ahora, mi vida está más tranquila y me encuentro muy bien", exponía hace unos días. Además, la influencer ha puesto en valor el gran pilar que es su familia, encabezada por Isabel Preysler. Y se ha referido especialmente al apoyo que le ha dado su madre en estas semanas tan complicadas que ha vivido.

Tamara Falcó no tiene prisa por ser madre

"Me ha apoyado mi familia, mis sobrinos, mi madre que es un pilar gigante y mis amigas. No he estado casi sola ni un momento", ha apuntado la marquesa de Griñón.

Además, también ha hablado de la maternidad, un tema por el que siempre se le ha preguntado. Hoy en día, Falcó no está preocupada por ser madre. "Me encantan los niños, pero creo que son frutos del amor. Es algo que me gustaría compartir con alguien, vivir en familia", ha sostenido.

Con todo, la hija de Isabel Preysler ha contado que no cree tener actualmente "la suficiente necesidad" de procrear fuera de la vida en pareja. Respeta otro tipo de métodos, pero tiene claro que quiere ser madre en un futuro cuando vuelve a enamorarse de otro hombre.