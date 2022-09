Tamara Falcó deja mudos a los suyos contando los planes que Dios tiene para ella

Tamara Falcó lo ha vuelto a hacer. Después de las primeras declaraciones que ofreció en su última intervención pública, la Marquesa de Griñón ha vuelto a hablar sobre su ruptura con Íñigo Onieva y ha contado cuáles son sus nuevas intenciones.

No hay ninguna duda de que este mes de septiembre se ha convertido en un auténtico infierno para la ganadora de la cuarta edición de Masterchef Celebriy. Y es que, a pesar de que hace unos días consiguió hacer realidad uno de sus grandes sueños, las cosas se torcieron tan solo unas horas más tarde.

Nada más anunciar su esperado compromiso, Tamara Falcó se enteró de la última infidelidad de su expareja. La prensa social de nuestro país no tardó en publicar unas imágenes del empresario besando a una mujer durante un festival de música celebrado en Estados Unidos.

Desde entonces, Tamara Falcó ha tomado grandes e importantes decisiones en su vida. Y es que, no solo ha abandonado el hogar que compartía con Íñigo, sino que, además, ha tomado la determinación de dejar de seguir en las redes sociales a todo el círculo social del diseñador de coches.

Ahora, la hija de 'la reina de corazones' ha vuelto a hablar de su dolorosa ruptura y ha anunciado las intenciones que Dios tiene para ella.

Tamara Falcó comienza una nueva vida

Después de asegurar que ve "imposible una reconciliación con Íñigo" y que todavía está "un poco en estado de shock", Tamara Falcó ha reaparecido en El Hormiguero para dar todos los detalles de su polémica ruptura.

Este jueves, 29 de septiembre, la socialité ha contado que, después de que esta información saliera a la luz, su expareja le dijo que se trataban de imágenes del año 2019; algo que después se ha desmentido.

"Cuando me dijeron que había más vídeos, dejé el anillo en la mesa, cogí a las perras y vino una amiga a por mí para llevarme a la casa de mi madre", ha contado Tamara Falcó muy dolida por todo lo que ha pasado esta semana.

Según confesó la propia Marquesa de Griñón, "hay mucho más de lo que se ha visto". "Mi madre me dijo que había más vídeos, le dije que era una cuestión de tiempo".

Después de contar algunos detalles sobre lo que pasó aquel día en su casa, Tamara Falcó ha decidido no contar más datos sobre su ruptura. "Como no es mi estilo, no voy a seguir hablando de lo que pasó".

Aunque dejó claro que, después de todas las mentiras y de todo lo que ha pasado "ya era imposible volver con él". "Tuve que retratar a una persona con la que no sabía que me iba a casar. Y eso sé que es un alivio, pero es duro cuando lo estás haciendo, porque es una decepción".

A pesar del infierno por el que ha tenido que pasar, Tamara Falcó ha decidido quedarse con la parte buena de esta situación. Y es que, se siente profundamente agradecida con todos sus seres queridos por no dejarla sola en ningún momento.

"Vinieron todos mis amigos y mi hermana para estar conmigo. También me refugié en Dios", ha afirmado la televisa, antes de hacer público el plan que Dios tenía para ella.

"En mi familia, los divorcios son un tema complicado y yo decía que si no era el hombre para mí, que me lo quitaran. Lo que no sabía era que los planes de Dios eran quitármelo en televisión", aseguro entre risas.

Finalmente, Tamara Falcó quiso ponerse seria de nuevo y reconoció que ha sido todo un alivio que esas imágenes hayan salido a la luz ahora y no después de la boda. "He descubierto con quién me iba a casar y me he librado".