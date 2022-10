Tamara Falcó deja de esconder lo del nuevo novio y él promete que ampliarán la familia

En los últimos días, Tamara Falcó ha sido una de las claras protagonistas de todos los medios y programas de televisión. Y es que desde que empezó la polémica respecto a su relación con Íñigo Onieva, todas las miradas están puestas en la marquesa de Griñón.

En mayor medida, después de que la misma hija de Isabel Preysler apareciera en El Hormiguero contando todos los detalles sobre la deslealtad de su expareja y la ruptura con él. "Íñigo me dijo ‘puede que sea verdad’. Fue cuando ya vi que flaqueaba, y dije ‘yo aquí no me voy a pasar todo el día encerrada, con este señor que no sé ya si tengo algo en común'".

"Me quité el anillo, me fui a casa de mi madre y empezó a salir todo", explicó en el programa de Pablo Motos. Fue a partir de entonces cuando Tamara Falcó decidió poner tierra de por medio y puso rumbo a México para acudir a un evento muy importante para ella.

Ahora, en medio del escándalo, la misma Tamara Falcó podría haber encontrado consuelo en un amigo muy especial para ella.

Tamara Falcó podría tener una nueva ilusión tras su ruptura con Íñigo Onieva

No cabe la menor duda de que la polémica historia entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva empeora por momentos. Y es que, conforme transcurre el tiempo, cada vez más salen a la luz nuevos detalles en torno a la expareja.

Todo empezó cuando el madrileño le propuso matrimonio hace unas semanas a la influencer después de dos años de relación. Desde luego, un momento muy esperado que se vio truncado por un polémico vídeo.

Y es que horas después de publicar su compromiso, se filtraba en redes sociales que el diseñador de coches había sido infiel dos semanas antes a la hija de Isabel Preysler. Aunque en un principio la misma socialité creía que ese vídeo en cuestión "era del 2019", lo cierto es que más tarde descubrió que su exnovio le había engañado.

Asimismo, la ganadora de MasterChef Celebrity decidió romper definitivamente con su prometido y mudarse a casa de su progenitora por tiempo provisional. Días después, Tamara Falcó reaparecía más fuerte que nunca y se enfrentaba a los medios, donde dio su versión sobre los hechos.

De esta manera, la influencer, poco a poco empezó a retomar sus compromisos profesionales y comparecer ante eventos donde estaba invitada. Eso fue justamente lo que hizo Tamara Falcó en el día de ayer, 2 de octubre, ya que viajó hasta México para asistir al XIV congreso mundial de las familias en México.

Beatriz Cortázar desveló en el programa Fiesta una información que estaba directamente relacionada con la vida sentimental de Tamara Falcó. Asimismo, la colaboradora informó que la tertuliana de El Hormiguero podría estar ilusionada de un amigo muy especial.

El hombre en cuestión se trata de Eduardo Verastegui, un reconocido exactor de telenovelas que comparte la misma pasión por la religión que Tamara Falcó. El mexicano tiene 48 años y lleva practicando desde hace 17 años el celibato.

"Él está buscando el verdadero amor, quiere entregarse únicamente a la mujer con la que formar una familia, su gran deseo", explicaba Cortázar.

Pero estos rumores sobre un posible interés amoroso por parte de ellos dos crecieron más cuando Aurelio Manzano reveló más detalles. "Resulta que este chico y Tamara se conocen de antes, los dos estuvieron contratados por Porcelanosa y según me dicen ella está muy, muy contenta de haber coincidido de nuevo con él".

Eduardo Verastegui, el posible nuevo amor de Tamara Falcó

De modo que Tamara Falcó podría dejar atrás su polémico pasado con Íñigo Onieva porque estaría interesada en Eduardo Verastegui. "Fue novio de una conocida actriz de culebrones que después estuvo con Luis Miguel".

"Es también amigo de Genoveva Casanova y, aunque por el momento no hay nada, en México ya se habla de una posible historia de amor entre él y Tamara", explicaba Cortázar.

De hecho, unas imágenes sobre ellos dos juntos se han estado comentando mucho porque precisamente ambos fueron los últimos en abandonar el congreso.

