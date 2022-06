Tamara Falcó da la noticia que muchos esperaban sobre su embarazo

Los rumores acerca de un posible embarazo de Tamara Falcó vuelven a resonar con fuerza. Además, parece que su última aparición en El Hormiguero no ha hecho más que acrecentar las sospechas al respecto.

Cabe destacar que la relación entre la marquesa de Griñón y su novio, Íñigo Onieva, sigue viento en popa. Por tanto, no sería ninguna sorpresa que tuviesen la intención de convertirse en padres próximamente.

Hace poco, una imagen que la hija de Isabel Preysler subía a las redes sociales conseguía hacer saltar todas las alarmas.

| Instagram (@tamara_falco)

En dicha publicación, Tamara promocionaba un nuevo vestido de su exclusiva colección con Pedro del Hierro.

Sin embargo, cierto detalle no pasaba desapercibido para sus seguidores. "Muy guapa. ¿Estás cogiendo peso? Con lo flaquita que estabas, ¡se nota en seguida! Sin ánimo de ofender, ¿eh?", le comentaban.

"No te favorece, te ensancha muchísimo", son otros de los mensajes que ha ido recibiendo. "Es verdad, parece que está embarazada".

| GTRES

A raíz de ese comentario, a Falcó no le quedaba de otra que salir al paso y lo hacía desmintiendo por completo que vaya a tener un bebé. Al menos, por el momento.

"Cuando hay amor, respeto y cariño vas pegando saltitos en la relación y cada salto que pegas ves que la relación se afianza más", decía sobre su romance con Íñigo. Sin embargo, todavía no entra en sus planes convertirse en mamá.

Una cuestión que también aclaraba su cuñada, Alejandra Onieva. "Es que los rumores da igual lo que pase que siempre va a haber rumores, son rumores", sostenía la actriz.

Tamara Falcó tiene en su cuñada un gran apoyo. Según Alejandra, "Yo feliz por ellos, ya llevan tiempo juntos . Muy estables, han superado muchos rumores absurdos", señalaba.

Y la que también se sorprendía ante las últimas informaciones sobre el supuesto embarazo de su hermana era Ana Boyer. "¿Y esos rumores por qué? Yo no he oído ningún rumor, no tengo ni idea, pero no, creo que son solo rumores", aclaraba.

Ana cree que la pareja está bien así y que todo llegará a su debido tiempo. "Están muy felices, pero ellos decidirán cuando quieran, no llevan tanto tiempo, no tienen que sentir ningún tipo de presión".

| GTRES

De lo que no cabe duda, es de que la pareja ha tenido que hacer frente a muchos baches en su relación. Empezando por los constantes rumores de infidelidad que pesan sobre el empresario, pero a los que la marquesa nunca ha dado crédito.

Tamara siempre ha demostrado confiar en su pareja, pese a las continuas habladurías que han salido acerca del comportamiento de su chico cuando ella no está cerca.

Hace poco, la propia Falcó reconocía que jamás se imaginaba estar con alguien como Onieva. "No teníamos nada que ver".

| GTRES

Al menos, hasta que el empresario hizo algo que consiguió conquistarla por completo. La marquesa estaba muy agobiada porque tenía que acudir a un evento con un niño enfermo de cáncer al que le quedaban dos semanas de vida.

Y, en ese momento, su novio le daba el mejor de los consejos. "Me dijo 'que no se te note nada. Estás ahí para que se lo pase bien'", refiriéndose al último deseo del niño. "Me sirvió y dije ¡mira! Hay algo de todo este perfil de 'discotequeo' que me sirve", recordaba entre risas.

La hija de Isabel Preysler no tiene ninguna duda de que ha encontrado al hombre de sus sueños.

"Es una suerte encontrar a alguien con quien te diviertes y que, además, comparte contigo los mismos valores familiares", sostenía.

Además, tienen grandes planes de futuro entre los que incluyen pasar por el altar. "Yo soy tradicional para eso y creo que Íñigo se moriría de la risa si se lo pidiese yo", bromeaba al respecto.

"Me haría ilusión que se le ocurriera a él", añadía. Y aunque todavía no vaya a sentar cabeza, Tamara tiene muy claro cómo será la boda de sus sueños. "Me he planteado diseñar mi vestido de novia".