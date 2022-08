Tamara Falcó confirma lo que sospechaba sobre el bebé que cambiará su vida

Tamara Falcó por fin ha podido confirmar todas las dudas que tenía acerca del nuevo bebé que podría haberle cambiado la vida por completo.

Este mismo miércoles 24 de agosto, la socialité se enteró gracias a ¡Hola!, su revista de cabecera, del compromiso entre Esther y Santiago Pedraz, un juez de 64 años, encargado del Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional.

"Fue muy emotivo. Me sorprendió con una carta muy romántica en la que expresaba abiertamente sus sentimientos hacia mí y un anillo precioso que, como él dice, va a juego con mis ojos", ha asegurado la madrastra de Tamara Falcó.

Según han contado los novios, este momento tan especial se produjo durante una de sus escapadas a Menorca. "Yo había organizado una cena en casa de José de Olivar, barón de Lluriach. El caso es que Santiago parecía que tenía prisa por volver al hotel, no me podía ni imaginar lo que tenía planeado…".

Todo apunta a que la colaboradora de El hormiguero no estaría muy emocionada con esta noticia. Y es que, como todos sabemos, desde que el Marqués de Griñón falleció, la relación entre ellas no ha sido muy buena.

Ahora, Tamara Falcó se ha enterado de lo que sucede con el nuevo bebé de la viuda de su padre. Y es que, a pesar de que ha asegurado que "si encuentras a la persona que te hace feliz, se ha de ir a por todas", Esther Doña tiene muy claro lo que quiere en su vida.

Tamara Falcó se entera qué ha pasado con el bebé

Por fin, Tamara Falcó ha podido confirmar lo que sospechaba acerca del bebé del que todo el mundo habla. Y es que, todo apunta a que Esther Doña no se le va a volver a adelantar a la hija del Marqués de Griñón.

Después de estar esperando durante meses a que su pareja le pida matrimonio, su madrastra acaba de anunciar su compromiso en su cabecera de confianza.

"Santiago ha llevado el proceso con tal discreción que no he sospechado absolutamente nada. De hecho, fue nuestra íntima amiga Marta, y no él, la que acudió a la joyería a realizar el encargo".

"He de reconocer que, al principio, me quedé en shock. Fue una sorpresa totalmente inesperada y yo no dejaba de hacerle preguntas y más preguntas. Él insistió y, finalmente, por supuesto, mi respuesta fue: '¡SÍ!'".

Y, aunque ha asegurado que es el amor de su vida y que el tiempo es relativo cuando hay sentimientos, lo cierto es que la madrastra de Tamara Falcó tiene muy claro que, por ahora, no se plantea ampliar la familia. Una noticia que, sin duda, ha dejado mucho más tranquila a la ganadora de Masterchef Celebrity.

Tamara Falcó no esperaba este giro de los acontecimientos

Tamara Falcó no puede salir de su asombro. Y es que, tan solo unos días después de anunciar su compromiso, Esther Doña y su pareja han vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas después de salir a la luz una comprometida información acerca de su boda.

Según han contado en esRadio, el entorno del magistrado ha hecho saltar todas las alarmas al anunciar que este esperado enlace está en peligro.

"Fuentes de toda solvencia nos confirman que han roto, que es el propio Santiago Pedraz el que lo está comunicando a su entorno más cercano y que fue hace ya dos semanas".

Todo apunta a que la pareja ofreció el reportaje antes de esta supuesta ruptura, algo que les ha obligado a guardar silencio durante el tiempo que se estipuló en el contrato; ya que, de lo contrario, perderían el dinero de la exclusiva.

"Lo habrían mantenido en silencio para preservar el reportaje y para no reventar otra posible exclusiva", han comentado en esta emisora de radio.