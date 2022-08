Tamara Falcó confirma los rumores sobre su salud y explica por qué ha pedido ayuda

A pocas horas de estrenarse la primera docuserie de Tamara Falcó, la hija de Isabel Preysler ha hecho saltar todas las alarmas por su delicado estado de salud. Desde luego, nadie se esperaba que algo así fuera a suceder justamente cuando la influencer está a punto de vivir uno de los mejores momentos de su vida.

Como ya se anunció semanas atrás, la novia de Íñigo Onieva protagonizará su primer reality show, al estilo del de Georgina Rodríguez, para la exitosa plataforma de Netflix. Asimismo, su documental, bajo el título Tamara Falcó: La Marquesa, verá la luz mañana mismo, 4 de agosto.

No obstante, en el caso de que se hiciera una premier de su primera docuserie, Tamara Falcó podría no asistir debido a un pequeño incidente. Desde hace un tiempo, la influencer lleva arrastrado un problema de salud que puede peligrar el estreno de lo que promete ser su nuevo éxito.

Tamara Falcó aclara su estado de salud

Aproximadamente unas semanas atrás, Tamara Falcó volvía a estar en el punto de mira y no, esa vez no tenía nada que ver los rumores de deslealtad por parte de Íñigo. Sino que la marquesa de Griñón sorprendía a todos sus fans y medios al revelar que estaba atravesando una época difícil respecto a su salud.

El medio que escogió para sincerarse fue El Mundo, donde confesó que estaba padeciendo un problema de salud localizado en el hombro. "Piensan que he tenido un accidente, pero no saben cuándo", explicaba.

Además, reconoció que la única vía para solucionar este asunto era ponerse en manos de un cirujano profesional. Eso sí, Tamara Falcó tenía muy claro que esta operación no iba a trastocar sus planes profesionales, hasta ahora.

Tras semanas de incertidumbre respecto a este tema, muchos medios aseguraron que la ganadora de MasterChef Celebrity ya había sido operada. Incluso, todo apuntaba que este rumor era cierto porque la misma Isabel Preysler lo dio a entender cuando fue preguntada por el estado de salud de su hija.

"Estupendamente, mejor que nunca”, reconoció la hispano-filipina. En la misma línea que su pareja, Mario Vargas Llosa, remarcó que “estamos muy bien”. Por lo que ambos dejaron entrever que la intervención quirúrgica de Tamara Falcó había sido todo un éxito.

Sin embargo, tras estos fuertes rumores, la propia influencer ha decidido pronunciarse públicamente al respecto. "No me he operado aún", decía para ¡Hola!, aclarando de una vez por todas el malentendido.

Eso sí, con el propósito de no preocupar a nadie, ella misma dijo que "no es grave", de manera que no hay ningún inconveniente en retrasar su operación. Tras la insistencia de este medio, por fin, ha querido explicar qué le sucede en el hombro.

“Soy hiperlaxa y se ha dañado, me lo han detectado ahora, pero es algo típico. No me acuerdo bien del nombre médico, pero creo que es el manguito rotador”, revelaba. “Por eso no me he operado, no es urgente, y tendré que hacer fisioterapia”, decía.

Tamara Falcó retrasa sus planes por su operación

Lo cierto es que esperemos que Tamara Falcó consiga pedir cita para operarse lo antes posible de su condición. Y es que todo apunta que cuando nadie se lo espere, la influencer e Íñigo Onieva anunciarán en exclusiva que contraen matrimonio. De hecho, también estos han sido los rumores que han sonado con más fuerza en los últimos días.

Quizás el hecho de ir a tantas bodas este verano, ha incitado a que la pareja, por fin, decida querer pasar por el altar. De modo que antes de que llegue ese gran momento, lo más seguro es que la marquesa de Griñón quiera solucionar sus molestias operándose.

Además, también tendrá que esperar unos meses tras la intervención quirúrgica para hacer vida totalmente normal. Y es que, como ella misma ha comentado, deberá acudir a sesiones de fisioterapia para recuperarse por completo.

Por lo que querrá estar al 100% recuperada para dar finalmente el 'sí, quiero' ante su chico. Eso sí, la pregunta es: ¿habrá bodorrio a finales de año o tendremos que aguardar hasta el 2023? Sin duda, solo el tiempo lo dirá.