Tamara Falcó confirma que él nunca ha estado enamorado y que solo quería su dinero

Tamara Falcó sabe perfectamente que él nunca ha estado enamorado y que solo ha estado junto a ella por interés. Y es que la Marquesa de Griñón no se puede creer el giro tan inesperado que ha dado una de las historias de amor del momento.

El pasado 24 de agosto, la hija de 'La reina de corazones' se enteró de la peor de las noticias. Y es que, tras el fallecimiento de su padre, Esther Doña y Santiago Pedraz anunciaron a través de la revista ¡Hola! su compromiso.

"Fue muy emotivo. Me sorprendió con una carta muy romántica en la que expresaba abiertamente sus sentimientos hacia mí y un anillo precioso que, como él dice, va a juego con mis ojos", aseguró la madrastra de Tamara Falcó durante su entrevista.

Aunque aseguraron que estaban más enamorados que nunca, la felicidad no les ha durado mucho. Tan solo unos días después de hacer oficial su compromiso, el programa Es la mañana de Federico, de EsRadio, confirmó la inminente ruptura de la pareja.

"Fuentes de toda solvencia nos confirman que han roto, que es el propio Santiago Pedraz el que lo está comunicando a su entorno más cercano […]. Lo habrían mantenido en silencio para preservar el reportaje y para no reventar otra posible exclusiva".

Ahora, Tamara Falcó se acaba de enterar de todo lo que ha sucedido en relación con esta extraña historia de amor.

Tamara Falcó sospecha que todo fue por el interés

Tamara Falcó se ha quedado sin palabras después de ver las últimas declaraciones públicas de Esther Doña. Y es que, después de enterarse de todo lo que ha pasado en las últimas semanas, la colaboradora de El Hormiguero no tiene muy claras cuáles han sido las intenciones de Pedraz.

Justo después de hacerse oficial su ruptura, la viuda del Marqués de Griñón no tuvo ningún problema en salir públicamente a contar lo que había sucedido. "Quiero puntualizar que el día 20 de agosto yo recibí un mensaje en el que se me decía 'nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos'".

"Intenté ponerme en contacto con él, no lo conseguí y, entonces, decidí hablar con su hermano y comentarle el mensaje que recibí. Lo único que volví a recibir es otro mensaje que me decía que cómo se me ocurría hablar con su hermano, cuando él no le había contado nada a nadie... Entonces no sé, no entiendo nada", aseguró la madrastra de Tamara Falcó.

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional también ha querido dar su versión de la historia. "Hay líneas rojas que ha traspasado. Esther ha cambiado y no es la persona de la que me enamoré. No voy a volver con ella", aseguró en la revista del saludo.

Ahora, Esther Doña no ha podido ocultar su enfado tras hacerse eco de las últimas informaciones que se han publicado este fin de semana en La Otra Crónica.

Y es que, según se ha contado en este medio digital, la socialité estaba dispuesta a tomar medidas legales contra el juez si no regresaba a su lado, algo que ha dejado sin palabras a la mismísima Tamara Falcó. Tal y como se ha podido leer, Doña acusaba "a su ex de beneficiarse de su relación a través de las exclusivas y otros pagos en especie".

Nada más enterarse de lo sucedido, Esther ha acudido a sus redes sociales para desmentir dicha información. "Quiero poner de manifiesto que nunca he tenido la intención de demandar a nadie por cuestiones de pareja".

"Me parece absurdo que profesionales de la información de muchos años de experiencia hayan iniciado esta burla y que, sin más, se siga por el resto de la prensa. Desmiento la noticia por ser incierta y me reservo el derecho de pedir rectificación a aquellos medios que la han hecho pública".

Por su parte, Tamara Falcó también se ha querido pronunciar al respecto. Y, a pesar de que no mantiene muy buena relación con la viuda de su padre, ha confesado que le "da pena". "Es la viuda de mi padre y le tengo respeto. Le deseo cosas buenas".