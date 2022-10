Tamara Falcó confiesa lo que siempre ha callado de su terapia

Tamara Falcó ha regresado al foco mediático y ha confesado qué es lo que ha estado ocultado de su terapia en estas últimas semanas. Y es que, tras salir a la luz la infidelidad de Íñigo Onieva, la Marquesa de Griñón se ha puesto en manos de profesionales para intentar superar este nefasto episodio de su vida.

El pasado 22 de septiembre, la hija de la Isabel Preysler acudió a sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores una noticia que llevaba tiempo esperando.

Pero lo que menos se esperaba la socialité era que, tan solo unas horas después de anunciar su compromiso con Íñigo Onieva, fueran a salir unas imágenes de su novio besando a una chica en un festival de música celebrado en el desierto de Nevada.

Desde entonces, han sido pocas las intervenciones de Tamara Falcó ante los medios de comunicación de nuestro país. El pasado 27 de septiembre, la ganadora de MasterChef Celebrity acudió a un importante evento y no tuvo ningún problema en entender a todas las preguntas de la prensa.

"Le dije: 'Que sepas que me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo'", aseguró la colaboradora de televisión, visiblemente afectada por todo lo que había sucedido.

"Yo decidí apostar por mi exnovio hasta que me di cuenta de que era verdad lo que me decían. El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo… No le reconozco".

Ahora, y tras su espiritual viaje al Santuario de Lourdes, Tamara Falcó ha reaparecido en El Hormiguero, donde ha confesado cómo está llevando su mediática ruptura.

Tamara Falcó se ha puesto en manos de profesionales

Después de asegurar que ve "imposible una reconciliación con Íñigo" y que todavía está "un poco en estado de shock", Tamara Falcó ha regresado a su puesto de trabajo en el talk show de Antena 3, El Hormiguero.

Tras su inminente ruptura, la hija de 'la reina de corazones' hizo su primera intervención en este conocido programa, donde contó todos los detalles de aquella noche. Ahora, casi un mes después, la socialité ha reaparecido muy cambiaba.

Todo apunta a que su escapada a Lourdes, le ha venido muy bien para recuperarse de su ruptura. "Has estado en el santuario de Lourdes vestida de enfermera", le ha dicho Pablo Motos, provocando las risas de los allí presentes.

"No os riais, no es justo, iba con el uniforme de Hospitalidad… Y es muy práctico. Es lo mismo que cuando estás en el cole, que no piensas lo que te tienes que poner", ha aclarado la socialité.

“Lo hizo un diseñador famoso, desde que empezó ha sido ese uniforme el que se lleva. La gente se lo presta, pero yo, que soy una tiquismiquis, me lo he comprado. Volveré”, ha asegurado Tamara Falcó, muy contenta.

La ganadora de MasterChef Celebrity ha querido compartir con sus compañeros cómo ha vivido ella estos días de retiro espiritual. "Ha sido una experiencia preciosa, ha sido un descanso".

"En estos momentos difíciles, ir al santuario de Lourdes ha sido precioso. Hay un río, un castillo, está la gruta… Se lo recomiendo a todo el mundo".

Finalmente, y tras asegurar que no quiere hablar más sobre su exnovio, Tamara Falcó ha confesado en qué punto se encuentra anímicamente hablando. Y es que, tal y como ella misma ha asegurado, la terapia le está ayudando mucho en estos momentos.

"Hago mucha terapia y según el tiempo marcado sigo en estado de shock, luego vendrá la pena y la ira. Pero pena por lo que he perdido no, porque una cosa es lo que tú te imaginas y otra cosa es lo que era".