Tamara Falcó y la bronca en plena calle que demuestra que no hay boda ni amor

Para Tamara Falcó esta se está convirtiendo en una de las semanas más duras y largas de su vida. Todo comenzó como un cuento de hadas, anunciando su matrimonio con Íñigo Onieva, poco a poco la marquesa de Griñón tuvo que presenciar como todo se venía abajo.

Tamara Falcó relataba a principios de semana en El Hormiguero cómo había sido esa pedida de mano: "Nos casaremos el 17 de junio en El Rincón, la casa de mi familia", confirmaba. "Estoy muy contenta y creo que voy a ser muy feliz", comentó.

"Se puso las manos detrás de la espalda, y me dijo que eligiera una de las manos. Cuando lo hice, hincó rodilla y sacó el anillo para pedirme matrimonio".

Pero, poco sabía por ese entonces, que todo iba a derrumbarse en cuestión de horas, cuando salieron las imágenes de Íñigo besando a otra mujer. Tras esto, comenzó una auténtica persecución de la prensa hacia la pareja, con el fin de encontrar una explicación.

La pareja no dudó en atajar todos los rumores, Onieva afirmó que dichas imágenes pertenecían al 2019, y que no eran actuales:

"Hay mucha gente que no quiere que seamos felices, solo buscar hacer daño de forma gratuita", afirmaba.

Tamara Falcó afronta un nuevo varapalo

Por si todo este revuelo mediático no fuera suficiente para Tamara Falcó, a esto se le suma el nuevo escándalo de Esther Doña y Santiago Pedraz.

Aunque la marquesa de Griñón apenas tiene relación con ella, si ha contado en más de una ocasión, que le tiene respeto, ya que fue la viuda de su padre.

Esther Doña acaparaba todos los titulares hace unas semanas, cuando anunció en la revista ¡Hola! su boda con Santiago Pedraz y a los pocos días se confirmaba la ruptura. Algo que dejó a todos completamente atónitos.

"Es una sorpresa para mí y para todo nuestro entorno, por supuesto. No es que me haya decepcionado, es que no entiendo esta situación. No entiendo nada", comentaba la viuda de Carlos Falcó cuando saltó toda la noticia.

Ayer, en el programa Socialité se revelaron nuevos detalles que llevaron a la pareja a romper su relación. Según revelaba el programa, Esther Doña y Santiago Pedraz protagonizaron una intensa discusión en Ibiza, a plena luz del día.

Esta había sido el punto de inflexión, que hizo dinamitar la relación y romper por completo los planes de boda.

Un testigo revelaba al programa: "Vi en agosto a Esther Doña y al juez Pedraz discutiendo en Ibiza. Ella no paraba de gritarle, hacían muchos aspavientos. Él no decía nada, estaba con la cara descompuesta".

Según la versión de Doña, el juez la dejó a través de un simple mensaje de whatsapp y ella no pudo dar crédito:

"No me lo tomé en serio. Le llamé por teléfono, pero fue imposible la comunicación"

"Después de ser una mujer comprometida y los dos en edades adultas, no me creo el romper una relación con un simple mensaje de WhatsApp. Esto tendremos que hablarlo", sentenciaba.

Esther Doña entiende la situación de Tamara Falcó

La marquesa de Griñón dejó sin palabras a todos cuando ayer borraba de su cuenta de Instagram, la fotografía con el anillo de pedida. Tras esto todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, dando a entender incluso que los planes de boda se había esfumado.

Algo que recordó bastante a lo que le ocurrió hace tan solo un par de semanas a su exmadrasta, Esther Doña. Y es que las similitudes son muchas. Así que cabe esperar, que aunque Esther y Falcó no tengan una relación muy profunda, si pueden ser un gran apoya la una para la otra.

Por el momento Tamara no se ha vuelto a pronunciar sobre este hecho que ha dejado conmocionados a todos.

