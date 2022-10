Susanna Griso deja de disimular y desvela qué hace él por las noches en la discoteca

Susanna Griso es una famosa periodista que lleva muchos años al frente de un programa líder de audiencia, como es Espejo público en Antena 3.

Una presentadora que no tiene problema a la hora de mojarse sobre diferentes temas de actualidad y especialmente sobre los relacionados con el mundo de los famosos.

Este lunes 3 de octubre, Susanna Griso ha tocado ampliamente el tema del que todo el mundo habla en las revistas y en los programas del corazón. Nos referimos a la ruptura mediática de Tamara Falcó e Íñigo Onieva después de que este le fuese infiel en un festival de Nevada hace apenas unas semanas.

La presentadora cuenta la realidad de la relación tras el escándalo

A la marquesa de Griñón le dieron un golpe definitivo y tuvo que cancelar su compromiso matrimonial con el que fuera, hasta hace días, su marido. Su actitud fue digna, ya que no se escondió tras ser engañada por su novio de esa forma tan cobarde.

| GTRES

Pero el caso es que a Falcó le ha vuelto a rodear la polémica por sus palabras en un congreso sobre la familia celebrado en México.

Un evento en el que también estuvo el líder de Hazte Oír, asociación española de corte ultracatólico y ultraconservador. Una organización muy polémica por sus declaraciones recurrentes en contra del aborto, la violencia de género o el colectivo LGTBIQ+.

Así, Falcó ha acaparado todas las miradas en los últimos días. Al contrario que su ex pareja, Íñigo Onieva, en silencio tras lo sucedido, la influencer ha volado hasta allí para acudir a este foro ultraconservador. Allí se ha despachado a gusto y sin importarle el qué dirán.

La enfervorecida defensa de Susanna Griso al ex de Tamara Falcó

Lo cierto es que Susanna Griso ha sorprendido a todos después de que la veterana presentadora haya sacado, en cierto modo, la cara por el joven empresario. Y ha opinado que no se le debe crucificar por un tema que únicamente atañe a la propia pareja afectada.

| Antena 3

La presentadora ha pedido compasión para el relaciones públicas más conocido de la noche madrileña. "Más allá de que fuese un pico o algo más, que fuese esta infidelidad u otras, creo que es un tema de pareja y ya está. No lo tenemos que convertir en el villano nacional porque no ha matado a nadie", ha dicho Griso hace unas horas.

Sobre esta campaña de acoso que está recibiendo él y su familia, Griso pide que no se lancen injurias contra su persona. "A Iñigo le están hackeando el currículo para que no aparezcan las notas reales... Han simulado que tenía peores notas de las que obtuvo. Se está diciendo que no es socio de una sociedad que tiene varios restaurantes... Lo es... No es un relaciones públicas, no es un chico de noche. Trabaja y es empresario", ha proseguido.

Griso lanza un ataque frontal tras las palabras de la marquesa de Griñón

Por si fuera poco, la periodista ha sido muy clara tras las polémicas palabras de Falcó en el congreso mexicano, celebrado el pasado fin de semana.

Tamara pronunció unas duras palabras sobre la sexualidad, y le han llamado "fascista", entre otras lindezas, en las redes. "Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad. Hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde se puede ejercer el mal...", afirmó.

Griso no se ha quedado callada y ha arremetido contra los organizadores del congreso. "No quiero hablar de secta. Es una asociación ultraconservadora que lo que pretende es incidir en los gobiernos, tener voz y voto a través de adquirir poder en los distintos gobiernos", ha finalizado muy enfadada.