Susanna Griso confiesa que la relación ha terminado y que ya no volverá

Susanna Griso ha visto como Espejo Público ha tenido a bien que uno de sus colaboradores estrella de los últimos años no siga apareciendo en el programa de Antena 3.

Y es que la cadena de Atresmedia tenía claro que quería dar paso a nuevas caras. Deseaba quitarse del medio a ciertos personajes que no le han hecho nada bien al espacio presentado por Susanna Griso.

Lo cierto es que a muchos les pillaba con el pie cambiado cuando una conocida publicación del mundo rosa informaba este martes de algo sorprendente. Y es que Fran Rivera, hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez, no seguirá colaborando en el mencionado programa.

Susanna Griso confirma que no volverá nunca más

Fran Rivera llevaba cuatro años y medio sentándose en la mesa de corazón del espacio que conduce Susanna Griso desde hace muchos años. Además de trabajar dando su punto de vista en la mesa de opinión, el diestro también tenía una sección propia. Una sección en la que entrevistaba a diversos personajes de la actualidad.

| Antena 3

Lo cierto es que Antena 3 se ha cansado de que a través de las redes sociales se pusiese el foco en muchas de las declaraciones que ha hecho el torero. Y ha preferido prescindir de él y darle aire fresco al formato de Antena 3.

Fran Rivera, fuera de Espejo Público tras lo que hizo en la competencia

Lo cierto es que hay que ir más allá para encontrar otra poderosa razón de su repentina marcha de la cadena de San Sebastián de los Reyes.

Según la información de una conocida revista, "desde hace tiempo querían prescindir de él. Consideraban que hacía tiempo que ya no aportaba mucho contenido al programa, pero no todo el mundo estaba de acuerdo".

| Antena 3

"Había cierta oposición de peso a que se prescindiera de él, así que el torero se mantenía en antena. Pero su presencia en el programa de Toñi Moreno a principios de verano ha servido como excusa para tomar una decisión firme". Así lo exponen desde las altas esferas de la cadena.

La gota que colmó el vaso de la paciencia de Antena 3

Así, el primo de Kiko Rivera acudió al programa de Telecinco Déjate querer hace dos meses para que le entrevistara Toñi Moreno. Ambos son amigos desde hace tiempo y Fran aceptó la invitación de la expresentadora de Viva la vida.

El caso es que este gesto gustó muy poco en Atresmedia. “Su colaboración con Mediaset no gustó nada en las altas esferas. Y ha sido la gota que ha colmado el vaso”, cuentan a esa revista.

| GTRES

El entrevistado habló sobre su madre, sus hermanos, Cayetano y Kiko, y las discrepancias que han tenido entre ellos. Lo cierto es que este asunto no fue bien visto por los jefes de la cadena y tomaron la decisión de que se prescindiera de él para la nueva temporada 2022/23.

Cuando en 2018 el torero entró a formar parte del espacio matinal de la cadena, Susanna Griso admitió que llevaba más de 10 años intentando ficharle para que fuera tertuliano del programa.

"Me has estado toreando diez años hasta que has aceptado", le espetó en su día. Él aseguró estar muy feliz por ello y confesó que su familia le apoyaba totalmente en este nuevo reto televisivo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

El programa anunció por todo lo alto el fichaje como colaborador del programa y él decía lo siguiente. "Me ha hecho más daño la prensa taurina que la del corazón", admitía nada más aterrizar en Atresmedia.