Susana, la mujer por la que Pablo Motos casi rompe a llorar en directo

La nueva temporada de El Hormiguero está siendo todo un éxito de audiencias. Pablo Motos logró que su programa se convirtiera en lo más visto del día en su estreno con Chanel. Y el mismo éxito ha logrado con el resto de emisiones de la semana.

Con Paz Padilla como invitada, el show de Pablo Motos se hacía líder indiscutible de la noche. El pasado miércoles el share del programa ascendió a un 17,6% y reunió a 2.089.000 de espectadores

No cabe duda que tras 17 temporadas, El Hormiguero sigue siendo el programa estrella de Antena 3. Y que el paso del tiempo solo ha conseguido reafirmarlo aún más.

Pablo Motos y la emotiva entrevista a Antonio Orozco

Tras unos invitados de lujo como Paz Padilla, Sonsoles Ónega o Quevedo, esta semana El Hormiguero mantiene el nivel con grandes nombres. Ayer, el cantante Antonio Orozco, junto al resto de sus compañeros de La Voz, se sentaba con Pablo Motos.

Laura Pausini, Luis Fonsi y Antonio Orozco eran los invitados estrellas este lunes en el programa de Pablo Motos.

"Siempre que venimos aquí es la antesala de algo importante. Tanto, que a mí ha cambiado la vida", comentaba Orozco a Motos.

Y es que la complicidad entre Pablo Motos y Orozco es ya conocida por todos. Por eso el cantante no dudó en bromear con el presentador:

"No entiendo por qué siempre que venimos me pones el último. Llevamos ocho años y siempre me toca ahí", comentaba el cantante en tono cómico.

Sin embargo, cuando salió la nueva versión de la canción de Mi Héroe junto a Luis Fonsi, se vivió un momento muy emotivo en la entrevista. Pablo Motos dedicó un gran cariño hacia Orozco por la canción.

Tras esto, Antonio se quedó totalmente emocionado y casi sin poder articular palabra. Esta canción va dedicada a Susana Prat, la madre del hijo de Orozco y fallecida hace ya algunos años. También se pudo ver a Pablo Motos visiblemente emocionado al ver la reacción del cantante.

Antonio y Susana tuvieron un hijo en común, Jan, que ya tiene 10 años. El cantante reveló hace un par de años en el programa Mi casa es la tuya:

"Mi hijo ha heredado el físico de su madre, y de él el don para la música. Desde muy pequeño le picó el gusanillo de la música", confesaba Orozco a Bertín.

Sin duda los momentos vividos en la entrevista de El Hormiguero, fueron muy emocionantes. Y su amigo Luis Fonsi, quiso también decir unas palabras:

"Antonio es una de esas personas que en cuanto te llama y te dice 'Luis, tengo una can...' ya le digo 'sí'. Cantar con mi brother en una bendición", comentaba Fonsi.

Y es que la relación entre el puertorriqueño y el catalán se remonta años atrás. El intérprete de Despacito fue una pieza fundamental para Antonio, cuando este no sabía que rumbo tomar con respecto a su carrera artística:

"Recuerdo que en 2007 estaba perdido, sin saber qué hacer. En aquel momento el teléfono solo sonaba para recibir llamadas para pagar las facturas de la luz". No sabía qué hacer y entonces pensamos en irnos a dar el salto a América."

"En aquel momento, sin mucha esperanza, llamé a un señor, amigo y compañero para pedirle ayuda. A ver si podía echarme una mano y abrir alguna puerta... aquel amigo se llamaba Luis Fonsi", relataba Orozco.

Tras esto, el plató de El Hormiguero se inundaba en aplausos por parte de todo el público.