El suegro que Isa Pantoja quiere tener lejos ha vuelto a poner la relación en peligro

Desde luego, Isa Pantoja no gana para disgustos. Este último está siendo bastante duro para la joven, dado que las polémicas en torno a su familia no paran de surgir. Ahora, tras la participación de Anabel Pantoja en el famoso concurso de Supervivientes, los escándalos son más numerosos.

En primer lugar, como defensora de su prima, tuvo que justificar las acciones de la influencer en el formato de Telecinco. Y es que la sobrina de la tonadillera empezó una relación sentimental con el concursante Yulen Pereira.

La cuestión es que justamente rehacía su vida tan solo meses después de romper con su marido, Omar Sánchez. Días antes de emprender su viaje a Honduras, fuertes rumores apuntaban que se iba a dar una nueva oportunidad con el canario. No obstante, Isa Pantoja ha sido testigo de que no ha sido así.

Sin duda, la pareja de Asraf Beno es consciente de que cuando su familiar aterrice a España, va a tener que enfrentarse a sus detractores. Entre ellos, a Kiko Matamoros, que siempre ha puesto en duda la relación entre Anabel y Yulen.

No obstante, antes de que suceda ese momento, Isa Pantoja ha visto que ha saltado otro nuevo escándalo en relación con Yulen Pereira. No cabe duda de que la hija de la tonadillera se encuentra en shock por la noticia que ha salido a la luz.

Isa Pantoja, testigo de que Yulen está contra las cuerdas

Isa Pantoja es mucho más que un familiar de Anabel Pantoja. La joven mantiene una excelente relación de amistad con su prima y siempre que surge la ocasión no duda en prestarle apoyo.

Seguramente tampoco ha tenido más remedio que aceptar el nuevo romance de la influencer con el concursante. Lo cierto es que, como defensora de Anabel, ha tenido que poner los puntos sobre las íes a algunos colaboradores que critican el papel de su prima en el concurso.

Sin embargo, por mucho que se empeñe en querer calmar la tormenta, desde luego, no consigue que surta efecto. Desde la expulsión de Yulen Pereira, todo el foco de atención ha estado puesto en el esgrimista y, sobre todo, por lo que tenía que opinar sobre su noviazgo con Anabel.

"Mi madre es libre de opinar lo que quiera. Con todo el respeto que le tengo a mi madre, al que le tiene que gustar Anabel es a mí", sentenció tajantemente.

Tras la gala, la nueva pareja de la influencer se dirigió a su vivienda junto a su madre y algunos amigos suyos. Lo que parecía ser un tierno reencuentro, resultó ser todo lo contrario.

La madre de Yulen protagonizó una pelea con su hijo por, nada más y nada menos, la prima de Isa Pantoja. Asimismo, el esgrimista también tuvo que soportar otra bronca, pero, esta vez, por parte de su padre.

El padre de Yulen Pereira aleja a Anabel Pantoja de su hijo

En el día de ayer, 14 de julio, Isa Pantoja fue una de las personas que escuchó las duras palabras del padre de Yulen en Tierra de nadie. "Quiero que sepas que me siento muy orgulloso de ti y del concurso que has logrado terminar. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida", empezaba diciendo.

"Y quiero que sepas que ya desde mañana vamos a empezar a prepararnos de cara a la Olimpiada". "Sé que eres un deportista de muy alto nivel y tienes que demostrar que eres el mejor, el número uno, como siempre lo has hecho". "Tu federación y el equipo están esperándote con los brazos abiertos, quieren que vuelvas".

Sin duda alguna, la prima de Anabel fue testigo de que el progenitor de Yulen quiere acabar con la carrera televisiva de su hijo lo más pronto posible. Además, también se ha percatado en directo en El programa del verano de la trampa que ha hecho el padre del esgrimista.

Según la periodista Sandra Aladro, el suegro de la influencer "se saltó las normas de la organización de Supervivientes". Y es que, como ella misma explica, "se presentó en el aeropuerto de Madrid el día que llegó su hijo. Se acercó y le dio tiempo a decirle algo antes de que le pusiesen los cascos".

"Dos gestos de los padres que hacen ver que están absolutamente preocupados por el presente de su hijo", afirmaba. No cabe la menor duda de que todo apunta a que están sumamente temerosos por lo que pueda pasar con el esgrimista. Asimismo, el suegro de Anabel, quiere que su hijo olvide su faceta en los medios y centrarse, de nuevo, en su carrera profesional.

El noviazgo de Anabel Pantoja y Yulen Pereira corre un gran riesgo

Sin duda alguna, Isa Pantoja está expectante por lo que pueda pasar en cualquier momento. No puede creer que la relación entre su prima y el exsuperviviente corra un gran peligro.

Lo cierto es que si el joven sigue los consejos de su progenitor, ya no tendrá tiempo de pasar momentos al lado de Anabel Pantoja. Asimismo, Alessandro Lequio ha confirmado lo que más se temía Isa Pantoja: el noviazgo entre los jóvenes podría llegar a su fin en cualquier momento.

"La mayoría de los jóvenes deportistas entrenados por sus padres viven en una especie de dictadura familiar. El deporte de élite es muy exigente y si, encima, el padre es el entrenador, el control es absoluto".

"Lo que yo estoy percibiendo es que los padres consintieron la aventura de Supervivientes para llenar la bolsa, pero quieren que todo termine con la gala final", zanjaba el tertuliano.

Por lo que, seguramente, Isa Pantoja deberá estar más pendiente que nunca de su prima, dado que necesitará su apoyo moral en el caso de que eso acabe sucediendo.