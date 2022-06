La suegra de Mario Vaquerizo habla del divorcio y explica qué decisión ha tomado

Mario Vaquerizo no se puede creer todo lo que se ha dicho en los últimos días. Tanto es así que, ha tenido que salir su suegra a aclarar públicamente todos los rumores que se han generado en torno al músico y a su mujer.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



No hay ninguna duda que esta pareja es una de las más sólidas de todo el panorama artístico de nuestro país. El 29 de noviembre de 1999, el periodista y 'la reina de la Movida madrileña' se dieron en 'sí, quiero' por primera vez en la ciudad de Las Vegas.

| Europa Press

Durante todos estos años, Alaska y Mario han permanecido juntos y más enamorado que nunca. Tanto es así que, doce años después, la pareja decidió revivir aquel momento y se volvieron a casar, pero esta vez en Madrid.

Aunque su idílica historia de amor no ha podido evitar que Mario Vaquerizo y su esposa se hayan convertido los protagonistas principales de la prensa rosa de nuestro país. Hace unos días, varios medios de comunicación aseguraron que estos dos músicos habían tomado la decisión de separar sus vidas para siempre.

Ahora, ha sido la propia Alaska la que ha querido zanjar este tema de una vez por todas. La mujer de Mario Vaquerizo ha acudido a un conocido programa de radio donde ha explicado todo lo que ha sucedido.

¿Se separan Mario y Alaska?

Mario Vaquerizo y su mujer se quedaron de piedra al hacerse eco de todo lo que se estaba diciendo de ellos en las redes sociales. Y es que, a un usuario de Twitter se le ocurrió, sin venir a cuento, preguntas si esta sólida pareja seguía junta.

Desde entonces, varios medios de comunicación de nuestro país comenzaron a indagar en el tema y aportaron datos que, según Alaska, no son ciertos.

"Una manera de buscar likes. A partir de ahí lo recoge un medio y la bola se hace cada vez más grande. Incluso dan datos de infidelidades de Mario, que no vivimos juntos, que ya hemos firmado los papeles de separación", aseguró la artista.

| Europa Press

"Pasa entonces a otros medios que se hacen eco y la historia de la ruptura ya está servida. Este es el recorrido", finalizó, visiblemente molesta.

Según ha publicado Vanitatis, la intérprete de A quién le importa ha confesado que su familia y la de Mario se han tomado bastante bien esta inesperada polémica. "Lo único que me comentó mi madre fue que iba a empezar a no creerse las cosas que decían en la tele".

Este miércoles, 29 de junio, la mujer de Mario Vaquerizo acudió a la Crónica Rosa del programa de radio, Es la Mañana. En él, Olvido quiso compartir con Federico Jiménez Losantos todo lo que había sucedido.

"Lo que no puede ser es que una 'no noticia' se convierta en noticia, incluso cuando ya la has desmentido. Estaba ya contestado en un photocall y lo que me pregunto es: 'Si ya conté la realidad, ¿por qué seguir con el asunto?'", comenzó relatando la colaboradora de este programa de radio.

| Europa Press

"El 5 de julio es el cumpleaños de Mario y nos reuniremos toda la familia. Tenemos un verano de trabajo muy intenso y no vamos a parar".

Para darle un toque de humor, la pareja sentimental de Mario Vaquerizo bromeó con otro de los temas del momento. "Doy por cerrada mi separación y anuncio que no he comprado Cantora por si a alguien se le ocurre decir que voy a ser la nueva inquilina de la finca de Isabel Pantoja".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón