Soraya Arnelas desvela que operarán a su hija porque no ha funcionado ningún remedio

Soraya Arnelas está muy preocupada por su hija. Desde que nació, la pequeña Olivia padece una patología que puede complicarse de no ser operada.

Hace unas semanas, la extriunfita se convirtió en el centro de todas las miradas tras su última intervención televisiva. Y es que la cantante fue una de las invitadas estrella de la segunda entrega del Sálvame Mediafest.

Tras cantar con los colaboradores de Telecinco, Soraya Arnelas fue duramente criticada en las redes sociales. Varios usuarios de Twitter aseguraron que el programa solo llevaban a gente "acabada, que triunfó hace 20 o 30 años" que se prestan a esto por "cinco minutos de gloria".

Tras leer este mensaje, la artista no pudo evitar responder con dureza. "Mírate mi agenda de conciertos, ya verás que acabada estoy. Me importa lo que viene siendo una mier*** tu opinión", espetó muy enfadada.

"A ver si les queda claro a algunos. No me importa vuestra opinión de nada sobre mi vida y mis decisiones. Que voy a cumplir 40 años y ya tengo el coñ*** pelado".

Ahora y tras estas controvertidas declaraciones, Soraya Arnelas ha regresado a nuestras vidas para hacernos una delicada confesión. Y es que su hija está a punto de tener que pasar por quirófano.

Soraya Arnelas cuenta los detalles

Soraya Arnelas no ha tenido ningún problema en hacer público la patología que padece su hija Olivia. Desde el día que vino al mundo, la pequeña ha tenido que lidiar con un complicado problema de salud.

Este miércoles, 3 de agosto, la cantante ha acudido a las redes sociales para resolver todas las dudas de sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, la extriunfita ha compartido una foto de su bebé, dejando al descubierto su problema.

"Para los que me preguntáis qué le pasa a Olivia en el ombligo… Nació con una hernia, como su abuelo Paco y como yo. De hecho, fue una de las razones por las que me adelantaron el parto una semana", ha comenzado explicando la artista.

Por suerte, Olivia se encuentra perfectamente. Y es que, según ha contado la propia Soraya Arnelas, si el ombligo no cambia de color y no le duele "no hay motivo de operación urgente".

La artista ha confesado que han probado un montón de remedios para intentar meter el ombligo de su hija, pero que ninguno ha funcionado.

"Nos mandó un cinturón especial para poder ayudar al ombligo a meterse, pero Olivia estaba muy molesta y el cinturón le hacía daño. No paraba de llorar".

"También le intentamos poner la técnica de las abuelas de la moneda en el ombligo con una cinta, pero la cinta le hacía daño en la piel".

Así que, después de varios intentos, tanto ella como su pareja han decidido dejar las cosas como están. "Tendría que volver a su estado original con el tiempo, pero si no lo hace, a los tres años cuando pese 12 kilos aproximadamente, la operarán".

Esta no es la primera vez que Soraya Arnelas tiene que lidiar con una situación parecida. Y es que su hija Manuela también nació con un problema, pero en esta ocasión, en el frenillo.

"Ya nos pasó con el frenillo de Manuela que justo a esa edad es cuando pueden ponerles la anestesia a los bebés/niños. Antes no es bueno porque la anestesia podría causar daños neuronales en bebés, es lo que me ha dicho el especialista".

"Y esa es la cosa… Una hernia, sin más. Se la van controlando y, de momento, no queda otra que esperar. Pero ya la veis, ¡está feliz con su botoncito! Como su yayo Paco y su mami", ha finalizado la cantante.