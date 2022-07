Sonsoles Ónega recibe insultos y burlas después de confesar los peores presagios

Sonsoles Ónega es una de las grandes periodistas de la pequeña pantalla, por eso, a no le ha extrañado que genere tantas pasiones. Estaba trabajando en Telecinco, pero la cadena de la competencia le ha hecho una oferta suculenta y ha aceptado. Todo el mundo pensaba que era feliz presentando Ya es mediodía, pero la realidad dista mucho de las sospechas.

Sonsoles Ónega se encuentra más cómoda trabajando en Atresmedia, quizá porque la línea editorial del grupo le parece más atractiva. Nunca se ha sentido cómoda tratando contenidos de corazón, a pesar de que ha informado de los mismos con una gran soltura. Ella es especialista en temas políticos y sociales, por eso, ha pensado que lo mejor es cerrar una etapa.

| GTRES

Sonsoles ha confirmado, con el gesto que ha tenido, que en Mediaset no era tan feliz como todo el mundo pensaba. Tenía una relación fantástica con sus compañeros y la audiencia le adoraba, pero no terminaba de encontrar su sitio. Por eso, ha estado negociando con la competencia en silencio y no ha avisado de sus intenciones con el suficiente tiempo.

Sonsoles se ha llevado una gran decepción con algunos miembros de Ya es mediodía porque se han burlado de la decisión que ha tomado. En concreto, una reportera ha imitado las palabras que la presentadora usaba para despedirse de la audiencia. Este atrevimiento ha sido condenado en las redes sociales, pues los espectadores siguen en el lado de la periodista.

Ónega ha sembrado un gran revuelo porque ha dado publicidad a comentarios que no hablan bien de sus antiguos compañeros de Telecinco. Lo cierto es que tiene motivos, pues algunos se han mofado de su forma de gestionar el fichaje de Antena 3. En las últimas semanas, ha recibido insultos y ciertas personas le han llamado “traidora” por no avisar con el tiempo suficiente.

Sonsoles Ónega se convierte en la envidia de Telecinco

Sonsoles sorprendió a todos cuando anunció que su relación laboral con Mediaset había llegado a su fin, no se esperaba algo similar. En un primer momento, los espectadores le atacaron, pero, después, entendieron que había hecho lo correcto. Entonces, comenzó a recibir mensajes de ánimo que criticaban a Telecinco, ahí empezó su verdadero problema.

| GTRES

Ónega está de acuerdo con algunos espectadores que han señalado a Ya es mediodía y lo cierto es que el programa no ha actuado bien. Han lanzado varias indirectas que afectan a la comunicadora, quien ha desaparecido después de los insultos. Cuando las redes empezaron a hacer ciertos comentarios se esfumó, ni siquiera ha agradecido el cambio, simplemente marca “me gusta”.

La periodista, a pesar del crítico momento que está viviendo, tiene cierta ilusión porque sabe que su nuevo programa será un éxito. Ya han comenzado los preparativos, aunque ningún medio se atreve a adelantar ningún detalle. Lo que es evidente es que no tratará temas relacionados con el corazón, pues es un negocio que Antena 3 ya no practica.

Sonsoles Ónega está decepcionada

Sonsoles no pensaba que sus compañeros fueran a ser tan duros con ella, aunque ninguno ha tenido la valentía de atacar claramente. “No hay ningún presentador que este por encima de un programa”, ha declarado Joaquín Prat. Este tipo de comentarios hicieron que las redes en un primer momento se llenaran de palabras ofensivas.

Ónega, haciendo gala de la prudencia que le caracteriza, no ha entrado en ninguna provocación. Simplemente, ha marcado “me gusta” a publicaciones de personas que quieren dar la cara por ella, pues el público le ha terminado comprendiendo. La comunicadora no terminaba de ser feliz y ha encontrado una oportunidad para serlo, no hay ninguna traición.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco