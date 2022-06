Sonsoles Ónega pierde la paciencia y confiesa que tiene un problema con su novio

Sonsoles Ónega lleva mucho tiempo trabajando delante de las cámaras, pero es humana y también comete errores con sus colaboradores. Recientemente ha tenido un pequeño encontronazo con Alba Carrillo, ha perdido la paciencia y le ha dicho lo que pensaba. La modelo no comprende el comportamiento del rey Felipe VI y la presentadora le ha pedido que razone su teoría.

Sonsoles Ónega mantiene una relación muy estrecha con la reina Letizia, por eso quiere que los ataques que recibe Felipe estén justificados. El hijo de don Juan Carlos ha asistido al estreno de una serie y ha coincidido con varios famosos, algo que Alba no comprende. “Si van al mismo sitio que voy yo que se conviertan en influencers”, ha comentado en Ya es mediodía.

| GTRES

Sonsoles Ónega le ha recordado a su tertuliana que ella no estaba invitada al evento, así que no debería incluirse dentro del mismo grupo. “Últimamente me das unos zascas”, le ha respondido Alba. Sin embargo, este desencuentro ha quedado en el olvido cuando la presentadora ha confesado lo que le sucede con su novio.

Sonsoles mantiene una relación sentimental estable con César Vidal, un arquitecto discreto que no quiere saber nada de la prensa. Han ocupado las portadas de varias revistas, pero ninguno habla del noviazgo para no llamar la atención de las personas equivocadas. La presentadora se ha separado hace relativamente poco y prefiere ser prudente para no crear ningún conflicto.

Sonsoles Ónega ha desvelado que tiene un problema: confunde el nombre de su novio con el de su hijo y los cambia con demasiada frecuencia. Alba Carrillo, intentando aliviar la tensión, le ha recomendado que llame a los dos “gordi” para no confundirse. La modelo le ha dicho que su despiste entra dentro de lo normal, pues de lo contrario sería “asquerosamente perfecta”.

Sonsoles Ónega destapa el secreto de su relación

La presentadora es uno de los rostros más emblemáticos de la pequeña pantalla y se ha ganado el respeto de todos los periodistas del corazón. Ningún medio da una información de ella sin confirmarla, por eso su romance con César Vidal tardó tanto en publicarse. El arquitecto está muy enamorado y ha hecho todo lo necesario para encajar en el círculo de la comunicadora.

| Mediaset

Sonsoles Ónega tiene un hijo, pasa mucho tiempo con él y ya conoce a César, por eso se equivoca con los nombres de ambos. Este pequeño problema ha creado un divertido momento en Ya es mediodía y su compañero Miguel Ángel Nicolás le ha dado un consejo. Piensa que debería hacerse una prueba de “dislexia nominal” para ver si sus confusiones tienen solución.

La presentadora de Ya es mediodía tiene por delante un reto complicado: convencer a la audiencia de que su otro programa es estupendo. Según ha salido publicado, Ya son las 8 cada vez tiene menos repercusión y Telecinco está pensando en eliminarlo de la parrilla. Supuestamente la cadena ha tomado una decisión: si en un mes no mejoran el programa desaparecerá.

Sonsoles Ónega confirma el inconveniente en la relación

Sonsoles Ónega disfruta de una conexión especial con el público de Telecinco, pero esta relación laboral se ha visto afectada por el exceso de exposición. La periodista presenta dos programas diarios y es posible que la audiencia haya perdido el interés en ella. Ser una estrella también tiene inconvenientes y en este caso podrían volverse en su contra.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Sonsoles Ónega continuará al frente de sus dos espacios, pero sus responsables están haciendo cambios para generar expectación. Quizá por eso se haya abierto más y haya hablado de su novio César, algo que no suele hacer. El arquitecto quiere estar al margen y la mejor forma de protegerse es omitiendo su presencia en los medios de comunicación.