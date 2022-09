Sonsoles Ónega, obligada a confirmar el rumor sobre el dudoso estado de su padre

No cabe duda de que todavía sigue generando bastante incertidumbre la inesperada marcha de Sonsoles Ónega de Telecinco. Y es que desde que saltó la noticia de que la periodista había decidido abandonar la cadena, han surgido infinidad de rumores sobre dónde podría colaborar a partir de ahora.

Asimismo, se descubrió que la expresentadora de Ya es mediodía formará parte del elenco de trabajadores de Antena3. Además, volverá a ejercer de presentadora como ella solo lo sabe hacer y, quién sabe, si compartirá mesa con la mismísima Susanna Griso.

Ahora, Sonsoles Ónega, antes de empezar su labor en esta nueva cadena ha tenido que hacer frente a una inesperada y triste noticia sobre su padre, Fernando Ónega.

| Telecinco

Sonsoles Ónega dice 'adiós' a su padre

Todo el mundo sabe que Sonsoles Ónega es hija de uno de los periodistas veteranos más reconocidos de nuestro país, Fernando Ónega. El gallego, que lleva más de 40 años ejerciendo su profesión, fue considerado uno de los cronistas clave durante los primeros años de la transición.

Asimismo, el padre de la madrileña tiene una exitosa trayectoria en la que destacan también labores, como por ejemplo, que fue director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez.

No obstante, tras muchos años ejerciendo su profesión, finalmente, el progenitor de Sonsoles Ónega a dicho 'adiós' a su pasión. Y es que el periodista ha decidido retirarse definitivamente del mundo del periodismo a la edad de 75 años.

Aunque ya no participaba tan activamente como antaño en la pequeña pantalla, lo cierto es que en los últimos tiempos se había centrado en su faceta como locutor de radio. Por otro lado, como no podía ser de otra manera, Ónega ha querido anunciar esta noticia para la cadena de radio de la que ha trabajado durante 30 años: Onda Cero.

"Querido Fernando: necesitas recordar que se puede vivir. La radio es muy bonita, pero la radio era muy esclava, muy permanente y yo soy un trabajador cansable", empezaba el discurso tan sumamente emotivo que ha pronunciado.

"Ya que esto es una despedida. Quiero decir que este fin de semana he leído un verso de Antonio Machado que dice así: 'Donde acaba el pobre río, la inmensa mar nos espera'", explicaba. "No soy mayor, tengo los años que tengo, pero me encuentro en uno de los momentos mejores de mi vida", proseguía.

Acto seguido, el padre de Sonsoles Ónega ha confesado que ya es hora de empezar una nueva era en su vida y que, por este motivo, se va a retirar. "Me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana, me he olvidado de que había puentes, no he disfrutado de un solo puente en toda mi vida", admitía.

Desde luego, su despedida habrá emocionado a más de uno porque un gran profesional como Fernando Ónega ha decidido apartarse definitivamente de los micrófonos. Por otra parte, su compañero de cadena de radio, Carlos Alsina, emocionado, ha querido dedicarle unas palabras.

"Es un nombre, una voz, una forma de ser, una forma de entender la actualidad", expresaba. De manera que, después de años en los que el progenitor de Sonsoles nos ha acompañado día tras día, esta noticia supone, una sensación de tristeza, pero también de alegría.

| GTRES

Sonsoles Ónega y Paz Padilla, en plena guerra contra Telecinco

No solo Sonsoles Ónega estará en el foco mediático por la despedida de su padre en el mundo del periodismo, sino también por otro motivo. La periodista, junto a Paz Padilla, será una de las invitadas especiales de la próxima temporada del famoso espacio El Hormiguero.

Asimismo lo ha anunciado el mismo programa. Desde luego, esto supondrá un duro golpe para Telecinco, ya que las que en un pasado fueron sus caras estrella acudirán a su cadena rival.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Sin embargo, lo más sorprendente de todo este asunto es si la misma Sonsoles decidirá pronunciarse sobre su marcha repentina de la cadena. O, si por el contrario, seguirá optando por no romper su silencio.