Sonsoles Ónega hace llorar a Ana Rosa Quintana por lo que ha dicho de ella

No cabe duda de que, a día de hoy, todavía se sigue hablando de la marcha de Sonsoles Ónega de Telecinco. Y es que nada más comunicarse que la periodista se mudaba a la cadena rival, se empezó a generar bastante polémica.

Además, como era de esperar, debido a esta drástica decisión que había tomado la presentadora, empezaron a surgir rumores sobre cuál habría sido el posible motivo. Tal y como confesó el padre de la madrileña, "profesionalmente, no tenía más remedio que aceptar". "Es una oferta de esas que se te presentan una vez en la vida y sería suicida no hacerlo", decía.

Ahora, Sonsoles Ónega se ha convertido en uno de los rostros más conocidos e imprescindibles de Antena 3. Eso sí, pese a que ya está completamente integrada en la cadena rival de Telecinco, lo cierto es que la periodista no puede evitar ver todo lo que ha dejado atrás.

De ahí que se haya sincerado como nunca para la revista Lecturas sobre su paso por Mediaset y, sobre todo, de su amistad con una figura clave, Ana Rosa Quintana.

Sonsoles Ónega recuerda con cariño a su compañera

El pasado lunes, 24 de octubre, Sonsoles Ónega estrenó su novedoso programa, Y ahora Sonsoles, en Antena 3. Desde luego, un espacio televisivo que ya nada más emitirse acaparó algún que otro titular.

Y es que tal y como se esperaba, el formato presentado por la madrileña tuvo tanto éxito que incluso puso en peligro la emisión de Sálvame. En estos pocos días, Sonsoles Ónega ha sido testigo de que su programa está consiguiendo muy buenos resultados, por lo que está sumamente ilusionada con esta nueva etapa de su vida.

A pesar de ello, todavía no puede olvidar ese estilo de vida que llevaba cuando estaba en Telecinco, donde presentada Ya es mediodía. Aunque está enfrentando este nuevo camino de la mejor manera posible, lo cierto es que no puede olvidar a la que fue su compañera y jefa, Ana Rosa Quintana.

"Mi pena es haberme perdido el regreso de Ana Rosa", confesaba. Desde luego, nada más salir a la luz la noticia de que Sonsoles Ónega se marchaba de la cadena, se temía que acabara pasando factura en la relación de ella con la periodista.

Por suerte, no ha sido así porque todavía se sigue profesando ese cariño y respeto la una por la otra. "Me ha deseado suerte", desvelaba la periodista. Además, aclaraba que, para ella, la presentadora de El programa de Ana Rosa sigue teniendo un lugar muy especial en su corazón.

"Tú no te puedes desprender de las personas que te han preocupado de una manera radical de la noche a la mañana", explicaba. "Evidentemente, la recuperación de Ana Rosa me ha importado, me ha preocupado y cuando supe que ya volvía tuve una inmensa ilusión", se justificaba.

De hecho, Sonsoles Ónega fue una de las invitadas de la fiesta que organizó Unicorn el pasado junio, en la que Ana Rosa Quintana reapareció ante los medios tras meses ausente.

"Si hay algo que queríamos todos y cada uno de nosotros, los que formábamos parte y los que forman parte de Telecinco, desde el día que se fue, era esperar el día que volviera", revelaba.

Buen rollo entre Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana

Por parte de la presentadora de El programa de Ana Rosa, lo cierto es que también tiene buenas palabras para Sonsoles Ónega. Cuando la periodista se puso, nuevamente, frente a su espacio hace unas semanas, no dudó en zanjar de una vez por todas la polémica de la hija de Fernando Ónega.

"¿Cómo has vivido la marcha Sonsoles?", le preguntaban. A lo que la empresaria quiso enviarle un claro mensaje a la que fue su compañera. "Espero que le vaya muy bien".

Y, aunque no quiso entrar más en detalle, lo cierto es que sí dejó claro que este momento se produjo cuando ella todavía estaba plenamente centrada en su recuperación. "Yo ya estaba en casa cuando todo esto ocurrió pero espero que le vaya muy bien", explicaba.

