Sonsoles Ónega desvela cómo se siente después de hacerse público el embarazo

Actualmente, no hay nadie más que llame tanto la atención como Sonsoles Ónega. La periodista que se convirtió en la presentadora estrella de Telecinco ha dejado a todos con la boca abierta tras su marcha a Antena 3. Pero no conforme con eso, ahora ha vuelto a ser la protagonista por hacerse público el embarazo.

No hay duda de que, este año, Sonsoles Ónega se ha propuesto ser el centro de todas las miradas.

Sonsoles Ónega no para

Fue un gran descubrimiento el fichaje deSonsoles Ónega por Ya es mediodía. La madrileña llevaba años trabajando de periodista, aunque nunca antes presentando un programa de televisión. Telecinco la fichó y, desde entonces, el éxito le ha acompañado durante más de cuatro años.

A pesar de las críticas que ha recibido, consiguió ponerse a la altura de muchos otros que competían a la misma hora. Fue brutal el éxito cosechado, tanto es así que, además de Ya es mediodía, aceptó presentar Ya son las ocho.

Un espacio donde la actualidad del corazón ocupaba la gran parte del tiempo. Otro éxito que contaba con grandes fichajes como colaboradores, lo que permitió a Sonsoles hacerse más de valer.

Sin embargo, desde hace un tiempo, todo ha cambiado. La madrileña dejó a todos de piedra hace unas semanas cuando, desde la cadena, confirmaron su baja. Sonsoles Ónega fichaba por Antena 3 y dejaba de lado Telecinco.

| GTRES

¿Qué pasará ahora? Se preguntan la mayoría de los telespectadores. Al parecer, la única feliz con esta decisión es Sonsoles, pues los rumores aseguran que esta elección no ha sido más que una puñalada trapera.

Por el momento, Sonsoles ha preferido no dar declaraciones, aunque tampoco se esperan. Si algo ha caracterizado a Ónega durante estos años, es de ser muy profesional.

Eso sí, su silencio no ha hecho que se deje de hablar de ella. De hecho, hace tan solo unas horas, Sonsoles ha sido protagonista por un embarazo.

Se hace público el embarazo

Sonsoles se caracteriza por ser cauta, silenciosa y muy buena trabajadora. De ahí que, ahora, cuente a sus espaldas con un gran equipo de profesionales. Sin embargo, la periodista también es humana y, cuando se apagan los focos, se caracteriza por ser muy amiga de sus amigos.

Por eso, a pesar del revuelo que ha causado estos últimos días, no ha dudado en reaparecer en redes sociales. Y lo ha hecho para felicitar a una compañera de profesión por su embarazo. Se trata de Marta Flich, la presentadora de Todo es mentira, en Cuatro.

“Mi curvita de la felicidad”, escribía en Instagram señalando a su barriga. Sonsoles no dudaba un segundo en escribirle un comentario, dándole la enhorabuena. “Señora, enhorabuena!”, escribía.

| Telecinco

Lo que hay detrás del fichaje de Sonsoles

Este mensaje, que publicó hace unas horas, no ha hecho más que poner a Sonsoles, una vez más, en el punto de mira. Muchos no entienden cómo, después de su fichaje, aún no ha dado la cara.

Quienes conocen a la periodista saben que es lo mejor para ella. Al parecer, las pésimas formas que Telecinco ha llevado a cabo con la periodista han sido el motivo para que esta tomara finalmente la decisión de marcharse.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Tras varios intentos de subida de sueldo, así como de condiciones, y tras habérselo negado todo, Sonsoles tomó la decisión de fichar por Antena 3. Fuentes cercanas a la presentadora aseguran que la cadena lo intentó con ella cuando ya no había marcha atrás.