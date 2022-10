Sonsoles Ónega cree que le van a despedir de Antena 3 y decide destaparlo todo

Sonsoles Ónega se ha venido arriba en pleno directo de su nuevo programa. En un momento dado, la comunicadora ha compartido con los espectadores que tiene miedo a que le puedan echar de su puesto de trabajo.

Sonsoles Ónega es una profesional por todos conocida y que sabe manejarse en el directo como pez en el agua. Y es que sus más de 15 años de experiencia en los medios de comunicación le han servido para tener cierto 'callo' en muchos momentos.

La comunicadora se las prometía muy felices cuando debutaba el lunes 24 octubre con este nuevo reto con el que quiere olvidar su etapa pasada en Mediaset. Ahora tiene el programa que quería para desbancar a uno de los espacios más veteranos de la televisión, cómo es el presentado cada tarde por Jorge Javier Vázquez.

La presentadora de Antena 3 pone el grito en el cielo contra su jefa

Y ahora Sonsoles ya es un hecho y la madrileña es sabedora de que en plató ella es la que manda por encima de todos los colaboradores que la acompañan. Eso sí, lo hace siempre por debajo de una persona con la que está en plena comunicación por el famoso pinganillo.

Estamos hablando de Patricia Lennon, una persona de confianza de la hija de Fernando Ónega. Una mujer que ya le dirigió en su etapa de Ya es mediodía hasta hace apenas unos meses.

| Atresmedia

Lo cierto es que son habituales los rifirrafes, sin que llegue la sangre al río, entre la periodista y su directora. Aunque a veces la primera se pase de frenada y tema por su puesto de trabajo.

De hecho, la madrileña acaba de empezar este nuevo proyecto profesional en Atresmedia. Y tiene que andar con pies de plomo para no provocar demasiado a una directora que manda sobre ella en los 60 minutos que dura el programa.

Sonsoles se juega el despido tras llevarle la contraria a su superior

Este miércoles 26 de octubre, Ónega volvía a tener una disputa con la citada en pleno directo por un debate que se había planteado en el programa. Versaba sobre el negocio de las mascotas. "El problema es que ya hay más perros que personas en las casas", comenzaba diciéndole la presentadora al Padre Damián.

| Atresmedia

"Un perro es un animal. Esas cosas de que llegues a casa y lo metas en tu cama no lo entiendo", decía Carmen Lomana tras debatir si habíamos llegado a humanizar a las mascotas.

"Yo he tenido perros y los he cuidado con mucho cariño, pero no los puedo tener como si fueran un hijo mío", continuaba la leonesa. "Yo no seré quien critique a un animal que huele el culo de otros", le contestaba irónicamente el humorista Miguel Lago, provocando las risas de todos.

En un preciso momento, la hija de Fernando Ónega estallaba contra Patricia Lennon. "Si no lo digo, me van a echar. Ustedes saben lo de la directora dictadora...", decía en pleno directo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

"Yo no sabía que no quieres a los animales. ¡Hombre, por favor!"

"Esa señora dice que hay mucha gente que no le gustan los perros y que no tiene por qué estar aguantando al perro al lado", se indignaba Sonsoles. Así, daba eco al mensaje que le había espetado su directora por el pinganillo.

"Que sí, mujer. Pero yo creo que la gente que no quiere a los animales no me gusta. Así que vamos a ver. Yo esto no lo sabía de ti. Yo no sabía que no quieres a los animales. ¡Hombre, por favor!", seguía su 'speech' Sonsoles Ónega sin cortarse un pelo. "¡Qué vergüenza!", exclamaba de nuevo Miguel Lago.

Por último, la presentadora zanjaba el tema defendiendo a las mascotas a capa y espada. "Es que vamos a ver, ¿qué molesta más un perro o un niño que no para de llorar durante 29 horas?", sentenciaba Sonsoles mientras las cámaras enfocaban a Lennon.