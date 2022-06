Sonsoles Ónega confirma la deslealtad que pocos esperaban

Sonsoles Ónega se entera del sueño cumplido de Gloria Camila tras más de 15 años queriéndolo. Tras haber faltado al concierto dedicado a su madre, ha organizado un homenaje a través de la Asociación Cultural RJ La más Grande.

Cabe recordar que nos encontramos en la semana en la que se cumplen 16 años del fallecimiento de Rocío Jurado, puesto que murió el 1 de junio de 2006. Con motivo de su muerte, sus seres más queridos se han reunido en Chipiona para celebrar una misa.

Asimismo, la periodista se ha enterado de que Gloria Camila entró de la mano de su padre, José Ortega Cano, a la liturgia.

La colaboradora se quita la espina que lleva años clavada

Sin embargo, en Ya son las ocho, Sonsoles Ónega ha presentado también el pequeño homenaje que la hija de José Ortega Cano ha rendido a su madre por su propia cuenta.

Con el equipo del programa, la actriz ha visitado la casa que era de su madre y donde ella había vivido parte de su infancia. Hacía muchísimo tiempo que no iba hasta Montealto, concretamente, desde que su madre falleció.

"Hace meses me dijo que uno de sus sueños era volver a la casa donde se crio", declaraba Miguel Ángel Nicolás, colaborador de Telecinco.

Sonsoles Ónega confirmaba que este jueves se podrán ver los detalles de la visita de Gloria Camila en Montealto. Todavía es una incógnita lo que habrá decidido hacer, si habrá entrado a la casa o si se habrá quedado por sus alrededores.

Aunque la hija de 'La más grande' lo ha hecho porque le hacía muchísima ilusión visitar donde pasó su infancia, las críticas han acabado llegando igual.

Isabel Rábago no se ha callado y ha dicho: "Si cuestionaba entonces algo...". Una oración sin final de la cual se puede intuir que se refería a cuando Rocío Carrasco visitó la misma casa y la actriz no le apoyó.

En el próximo programa, la periodista pretende preguntarle por qué ha decidido visitar la casa de Rocío Jurado tras haber criticado que lo hiciera su hermana.

La ausencia más comentada del homenaje

Gloria Camila se ausentó en el evento más esperado de toda España. El pasado 11 de mayo tuvo lugar el concierto Mujeres cantan a Rocío Jurado en homenaje a 'La más grande', organizado por Rocío Carrasco. Allí asistieron varios artistas como Rosa López, María Carrasco, Lola Vendetta, Roko, Sara Sánchez, María Toledo y Esperanza Fernández.

La hija de José Ortega Cano vio cómo fue el homenaje desde su casa. En Ya son las ocho, Sonsoles Ónega le ha preguntado qué le pareció el concierto. "Fue un conciertazo, todas las que cantaron me pareció que lo clavaron", declaró la hija de Rocío Jurado.

"Siempre que sea un homenaje bonito, con cariño y con respeto, no tengo ningún pero", añadió en el programa.

Asimismo, Sonsoles Ónega se enteró de la verdadera razón de Gloria Camila, para no asistir al evento. "A mí me invitó la cadena porque invitó a todos los colaboradores. Decidí no ir porque al final las cosas son como son" declaró la colaboradora.

"Hubiera sido criticada igual que si me hubiera quedado en mi casa. En otras circunstancias, sí hubiera ido", concluía respecto a este tema.