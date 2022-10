Sonsoles Ónega confiesa que han vuelto a verse y reconoce que sigue sintiendo lo mismo

No cabe duda de que Sonsoles Ónega se encuentra en un momento profesional brillante. El comienzo de un nuevo proyecto siempre es motivo de alegría e ilusión. Y sobre todo tras unos meses tan convulsos como los que ha vivido la presentadora.

Desde que saltó la noticia de que abandonaba Telecinco para marcharse a la cadena enemiga, las redes se inundaron de críticas a la periodista. Muchos tildaron su salida de Ya son las ocho de "reprochable y rastrera". Sobre todo porque ella ya tenía pensando marcharse a Antena 3.

Pero como la propia Sonsoles contó en El Hormiguero, el mundo de la televisión funciona así.

"Con mucho dolor de mi corazón, comuniqué a mis jefes que me iba, fueron los dos días más angustiosos de mi vida. Se lo dije a Paolo Vasile, al que agradezco la oportunidad que me dio porque si no, no estaría aquí", relataba la comunicadora.

Pero Sonsoles nunca imaginó la magnitud de la decisión que había tomado, hasta que comprobó todo el revuelo en redes sociales: "No pensé que se iba a montar esto tan monumental. Pasé casi una semana sin habla, en estado de shock", confirmaba.

Sonsoles Ónega protagoniza un bonito reencuentro

El estreno es inminente, Y ahora Sonsoles, que así se llama el nuevo formato de la periodista, está a punto de arrancar. Todo apunta a que se trata de un formato al que Sonsoles ya está más que acostumbrada a manejarse. En él se tratarán temas de radiante actualidad, crónica social y corazón.

Sonsoles parece que ya está totalmente integrada de lleno en el universo Atresmedia. La presentadora ya se ha paseado por los principales programas de la cadena, desenvolviéndose como pez en el agua. Primero con su entrevista junto a Pablo Motos, y más tarde en Pasapalabra.

Pero ahora, una fotografía junto a una de las caras más conocidas de Antena 3 ha reafirmado lo integrada que está Sonsoles en la cadena. Susana Griso es para Antena 3 lo mismo que Ana Rosa Quintana a Telecinco.

Griso es una de las presentadoras más veteranas de la cadena, que lleva años dedicada en cuerpo y alma a Espejo Público. Y no cabe duda de que tener la bendición de ella para iniciar un nuevo programa es todo un regalo.

Así se ha debido sentir Ónega al reencontrarse con Susana en una exposición de arte. La presentadora de Espejo Público subía una instantánea a su cuenta de Instagram junto a Sonsoles:

"Todavía no nos habíamos cruzado en la tele y nos hemos tenido que encontrar en la exposición de Sorolla en negro. Feliz coincidencia", escribía la periodista.

Sin duda un bonito gesto que demuestra la buena relación que siempre han mantenido ambas presentadoras, que ahora comparten cadena.

Sonsoles Ónega, la nueva estrella de Antena 3

Sonsoles es una periodista que lleva toda su vida dedicada a este medio. Así que no es de extrañar que la presentadora esté deseando darle el pistoletazo de salida a su nuevo programa.

Pero en este mundo de la televisión, la polémica nunca está exenta. Según se reveló hace un par de semanas, el nuevo programa de Sonsoles Ónega coincidiría en la misma franja horaria que Sálvame. Y los periodistas no dudaron en preguntarle sobre este hecho que puede traer mucha polémica:

"Yo no voy contra Sálvame, sino a convivir con ellos, hay sitio para todos", sentenciaba la presentadora.

La expectación por el nuevo programa es muy grande y la periodista ha confirmado que "están listos", y que será un gran programa que cautivará a la audiencia.

