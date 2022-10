Sonsoles Ónega confiesa qué no le gusta de su nuevo programa en Antena 3

Sonsoles Ónega ha causado una gran expectación horas antes de debutar en Antena 3 con su nuevo programa Y ahora, Sonsoles.

El pasado lunes 24 octubre, la expresentadora de Ya es mediodía arrancaba este nuevo proyecto profesional en la competencia de la que fue su casa durante tres lustros.

Sonsoles Ónega, pocos días antes de echar a andar su flamante ilusión televisiva, charlaba abiertamente con los compañeros de El Confi TV. Con todo, esta daba más detalles de cómo sería su novedoso reto en la pequeña pantalla.

Lo cierto es que han llamado la atención varios titulares de esta extensa entrevista con la presentadora de Y ahora, Sonsoles.

Sonsoles Ónega descoloca a los suyos tras criticar su propio espacio

En este caso, había un detalle que, antes de dar comienzo a su esperado programa en Atresmedia, no ha gustado mucho a la periodista. No ha dejado pasar por alto un aspecto concreto del formato Y ahora, Sonsoles.

| GTRES

Hablamos de la duración del mismo, ya que Sonsoles Ónega está acostumbrada a conducir programas de más de una hora. 60 minutos son los que, por el momento, le ha concedido Antena 3 para hacer frente a un duro rival como Sálvame.

Preguntada por si es un formato de escasa duración, la ex de Telecinco no se anda con chiquitas y asentía. "Pues sí, por ahora, vamos a empezar por una hora, que 60 minutos dan para mucho, y esto se va a notar en el ritmo del programa. Aunque también forma parte de mi estilo el ir rápido, lo que no significa que pasemos de puntillas por algunos asuntos, ni es sinónimo de frivolidad", aclaraba.

La periodista de Antena 3 confiesa lo que menos le gusta de su programa

"Y vamos a ver qué tal, igual nos dan más rato", dejaba caer su petición la presentadora. Afirmaba esto a horas de estrenarse al frente del programa de Antena 3.

| GTRES

Otro de los temas que ha tocado la periodista de Atresmedia ha sido el del nombre del programa. Sobre la intrahistoria del mismo, la periodista tiene claro que no le gustaba demasiado que este llevase su nombre.

"Es una batalla que he perdido nada más entrar aquí porque sinceramente yo no quería que el programa llevara mi nombre por pudores varios. Pero la cadena decidió unilateralmente que quería llamar al programa Y ahora, Sonsoles", confiesa.

"Soy muy pesada y me meto en todo"

"Reconozco que en esto soy bastante dócil y no tenía ningún sentido abrir una guerra contra algo que al final ya me pasaba en Ya es mediodía, que era 'el programa de Sonsoles'. Muchas veces al espacio se le acaba conociendo por el presentador, a veces de forma injusta porque hay un equipo detrás trabajando tanto como tú", ha sido franca la comunicadora.

| Europa Press

En cuanto a los contenidos del programa, la periodista deja bien claro que tiene mucho que ver en lo que se trate cada día en plató.

"Soy muy pesada y me meto en todo. Trabajo en equipo y no soy la directora ni me pongo por encima de nadie, pero sí hago saber mi criterio", apuntaba.

Además, ha sido sincera cuando le han cuestionado por su papel desde que se estaba cociendo Y ahora, Sonsoles. "Estoy en las reuniones, decido temas como ellos y participo de todo el trabajo de las coordinadoras de actualidad, de corazón, de la que abre el chiringuito por la mañana... Estoy en todo, hasta en la realización del programa con David Flecha, un experto realizador de esta casa", detallaba la hija de Fernando Ónega.